Voici le parcours de Valparaiso, la plus folle descente urbaine de VTT

Située dans une ville portuaire à l’Ouest de la capitale chilienne, la piste de Valparaiso est tracée sur un site classé UNESCO. La course s’étend sur 2,4km et est jalonnée de 1605 marches. La ligne d’arrivée est installée au niveau de la fontaine de Neptune, sur la Plaza Anibal Pinto. Le tracé est reconnu comme la course de VTT descente urbaine la plus difficile au monde. “On a l’impression que tout le monde veut voir des crash et du sang, rigole Pedro Burns. On a la pression. Tenir ses nerfs est sûrement le plus gros défi.”