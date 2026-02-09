Les inscriptions au Red Bull Vél'Eau sont ouvertes !

Quoi de mieux, pour démarrer son été, que de s’élancer entre terre et mer à vélo devant 20 000 personnes ? Le 28 juin, aux Prés du Hem, à Armentières, non loin de Lille, les casse-cous sont invités à se dépasser lors du

. L’objectif est on ne peut plus simple : à deux, sur un tandem original créé de toutes pièces par vous-même, vous devrez arpenter une piste étroite au possible au-dessus du cours d’eau, et atteindre la cloche finale.