Les inscriptions au Red Bull Vél'Eau sont ouvertes !

Bike
Quoi de mieux, pour démarrer son été, que de s’élancer entre terre et mer à vélo devant 20 000 personnes ? Le 28 juin, aux Prés du Hem, à Armentières, non loin de Lille, les casse-cous sont invités à se dépasser lors du Red Bull Vél’Eau. L’objectif est on ne peut plus simple : à deux, sur un tandem original créé de toutes pièces par vous-même, vous devrez arpenter une piste étroite au possible au-dessus du cours d’eau, et atteindre la cloche finale.
La vitesse des duos, les mètres parcourus, mais aussi l'originalité seront pris en compte pour désigner les vainqueurs, alors venez déguisés !
Vous avez du mal à imaginer à quoi ressemble la compétition ? Comme une vidéo YouTube vaut mieux qu’un long discours, voilà de quoi vous aider :
Les candidatures doivent obligatoirement être déposées jusqu’au 29 mars (inclus). Pour accéder au dossier, c’est ici. Pour ceux qui aiment tout ce qui touche de près ou de loin à l’épistolaire, vous pouvez également envoyer votre dossier par voie postale à Red Bull Vél’Eau, 16 rue Saint-Antoine 75004 Paris. Pour savoir si vous avez été sélectionnés, rendez-vous le 8 avril.
Même si les maîtres-mots sont la bonne humeur et l’imagination, certaines restrictions, notamment pour assurer la sécurité de tous, ont été mises en place. Consultez-les ici, de préférence avant de commencer la construction.
Réveillez le savant fou qui sommeille en vous, inscrivez-vous au Red Bull Vél'Eau, et rendez-vous le 28 juin !