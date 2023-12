Le bulletin de notes du Red Bull Wild Drop

Arrivé comme Amine , Billy et Theodort en avion, Mastu s’est très vite plongé dans l’aventure en enchaînant les choix à la limite du fair play. Glissant doucement la flasque d’eau de Billy dans sa poche ou rackettant carrément la carte de Nateos, il a collectionné les objets pour finalement se faire imploser dès la première épreuve à laquelle il a participé. N’ayant pas réussi à collecter plus de balles de ping-pong que ses adversaires, il a pris la porte après 40 minutes passées sur l’île. Il avait pourtant bien réussi à esquiver l’épreuve que Billy lui avait proposé.

Grand vainqueur de l’épreuve Recherche humaine face à Kaatsup et Mastu, Arkunir a pu profiter de ses 40 minutes de temps additionnel pour se trouver une nouvelle épreuve. Manque de chance, il a fini en 2 contre 2, avec Yassencore contre Amine et Yannou. Mais surtout, il s’est retrouvé dans un élément qu’il n’avait pas l’air de maîtriser : l’eau.