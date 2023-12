Une île, 17 candidats, un vainqueur : le Red Bull Wild Drop avec AmineMaTue

Vous avez déjà rêvé de voir vos streamers préférés s’affronter dans un battle royale ? Eh bien AmineMaTue l’a réalisé avec une ribambelle de YouTubeurs, streamers et autres créateurs de contenu en tout genre. Ils étaient 17 à être parachutés sur l'île Longue de Larmor-Baden dans le Morbihan. Un terrain de jeu sur lequel différentes épreuves les attendaient dans une course contre-la-montre impitoyable, à laquelle était mêlé un chasseur bien décidé à contrecarrer leur plan... Alliances, trahisons, victoires épiques : retrouvez la vidéo du Red Bull Wild Drop by AmineMaTue ci-dessus.