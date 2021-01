se terminera dans deux semaines. Huit concurrents ont remporté les deux épreuves ouvertes de qualifications et vont maintenant affronter les huit meilleurs joueurs de l'édition précédente dans un tournoi à ne pas manquer.

tournoi 1v1 d'Age of Empires II Definitive Edition

Qui participe ?

Le main event à 16 joueurs se déroulera sur cinq jours. Les huit vainqueurs des qualifications - Daniel, Vinchester, GL.DauT ACCM, BacT, Villese, MbL et Vivi - affronteront les huit finalistes du Red Bull Wololo II : Mr_Yo, TheViper, Hera, Liereyy, TaToH, TheMax, Nicov et Capoch.

Bien que le jeu en soi reste le même que les éditions précédentes, la nouvelle histoire englobe celles des Red Bull Wololo I et II. Ce qui signifie que le vainqueur a encore à plus à gagner qu'une part du prize pool de 30 000 dollars (environ 24 600 euros).

