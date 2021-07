À chaque nouvelle édition du Red Bull X-Alps , la même question se pose : quelqu'un va-t-il enfin réussir à battre Christian "Chrigel" Maurer ? Si oui, qui, et quand ?

Cette année, même si un nouveau parcours et quelques nouvelles règles étaient censés rendre la course plus équilibrée, Chrigel a prouvé que ça ne serait pas pour tout de suite. Après une bataille acharnée de 8 jours avec ses concurrents, il a finalement remporté l'une de ses plus belles victoires, à Zell am See, en Autriche.

Champagne ! © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

Au début de la course, Chrigel se trouvait pourtant en bas du top 10, une position très inhabituelle pour lui. La concurrence semblait alors un peu plus rude que d'habitude, et tous les regards étaient tournés vers le frenchy Maxime Pinot , qui l'avait récemment battu dans une course similaire.

Du départ du sommet du Gaisberg, jusqu'au deuxième virage à Wagrain, et plus loin à Chiemgau, les leaders ont d'abord formé un groupe compact. Le deuxième jour, grâce à un mouvement stratégique, Chrigel a finalement pris la tête de la course.

Les journées suivantes, alors que Chrigel arrivait près d'Interlaken, en Suisse, son pays s'origine, Maxime Pinot, Patrick Von Känel et Benoït Outters ont tout tenté pour le dépasser. Mais le sextuple vainqueur n'a rien lâché et n'a pas vraiment été inquiété par ses rivaux. Après avoir été au coude à coude pendant le sixième et septième jour, Pinot et lui se sont se sont finalement séparés. Pinot a choisi de partir vers le sud et Chrigel vers le nord, un choix judicieux puisque le pilote suisse a ensuite gagné des centaines de kilomètres sur son rival français.

Patrick von Känel est arrivé en deuxième positon © chicshot.ch

Mais quel est le secret Maurer, exactement ? Tout d'abord, il est rapide. S'il l'a toujours été dans les airs, il est devenu, au fil du temps, plus rapide au sol. La course est, en effet, devenue plus professionnelle, tout comme les programmes d'entraînement des pilotes. Comme tous les athlètes de haut niveau, Maurer passe donc beaucoup de temps à s'entraîner pendant les mois qui précèdent la course.

Chrigel s'envole vers la victoire © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

En plus de cet aspect physique et technique, c'est son sens de la stratégie qui fait de lui un athlète si redoutable. Le Suisse est un pilote complet, doté d'une incroyable maîtrise du parapente qui lui permet de décoller sur des terrains dangereux. Il est connu pour combiner plusieurs "hike-and-glides" (vols courts au cours desquels il grimpe une petite colline et redescend en planant) qui lui permettent de gagner des minutes qui représente des heures à l'arrivée. Enfin, il n'a pas peur de voler dans des conditions difficiles (vents forts, pluie...), ce que beaucoup refusent par peur du danger que cela représente.

Grâce à ça, il a pu accumuler 160 km d'avance à la fin de la septième journée, un écart énorme, quand on sait qu'il était au même niveau que Pinot le matin précédent. Des prises de risques qui lui ont permis de s'imposer une nouvelle septième fois devant les 14 participants - 7 ont abandonné - qui ont franchi la ligne d'arrivée et de rester le maître absolu du Red Bull X-Alps .

