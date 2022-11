Qui sont les Français de Red Bull X-Alps 2023 ?

Le décollage est imminent. Enfin, presque. Le 18 juin 2023, 35 athlètes débuteront la course de marche et vol la plus difficile au monde :

Double vainqueur de Bornes To Fly (une compétition de marche et vol du côté d’Annecy) et parapentiste chevronné, Damien Lacaze , onzième en 2021, a des comptes à régler avec Red Bull X-Alps.

vole entre 100 et 250 heures par an. Et en 2023, elle consacrera les plus précieuses d’entre elles à Red Bull X-Alps pour mieux oublier son abandon de 2021.

« Elle a effectivement connu une édition difficile il y a deux ans, mais elle s’est relevée et a su se remettre en question » affirme Tim. « Elle est ultra-motivée et fait un super boulot de communication avec son copain Robin (Issartel, ndlr). J’espère qu’elle arrivera en forme sur la compèt et qu’elle se fera plaisir. »

