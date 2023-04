Tout ce qu’il faut savoir sur Red Bull X-Alps 2023

Le 8 juin prochain, une trentaine d’athlètes débutera le prologue de la course d’aventure la plus difficile au monde. Tout simplement. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Comment ça fonctionne ? Et qui sont celles et ceux qui s’attaquent aux montagnes européennes cette année ? On vous dit tout.

Un parapentiste sur le Red Bull X-Alps © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

01 Qu’est-ce que c’est ?

Deux semaines d’efforts et 1223 km au total, des athlètes qui peuvent couvrir jusqu’à 150 km par jour à pied et en parapente, des dénivelés positifs pouvant atteindre 4000 mètres et de nombreux rendez-vous avec certains des sommets les plus iconiques du monde : Red Bull X-Alps , c’est un peu le test d’endurance ultime.

Une folie imaginée en 2003 par feu l’aventurier Hannes Arch et qui a lieu tous les deux ans depuis. La course aura donc 20 ans cette année, et si les participants ne sont plus les mêmes, l’idée principale demeure : pousser les hommes et les femmes qui y participent dans leurs derniers retranchements.

Une vue de Tre Cime © Vitek Ludvik

02

Chaque édition de la course propose un itinéraire différent, mais l’idée est toujours de passer par les vallées, stations et autres pics des Alpes. Et de traverser différents pays, donc, pour réaliser une boucle en plusieurs étapes faite de différents points de passage obligatoires. Mais variations météo, itinéraires variables et autres impondérables obligent, la course est relativement imprévisible.

Si les participant(e)s – épaulé par des assistant(e)s - se déplacent de 5h à 22h, ils ne peuvent voler qu’entre 6h et 21h, soit tant que la lumière est au rendez-vous. Et si toutes et tous ont l’obligation de se reposer la nuit, chacun(e) dispose d’un joker qui lui permet de braver une seule et unique fois le couvre-feu. L’objectif pour tout le monde ? Rallier l’arrivée en première position, bien évidemment. Mais attention : à partir du quatrième jour et toutes les 48 heures ensuite, le/la dernier(e) du classement est éliminé(e).

Chrigel Maurer © Christopher Kelemen/Red Bull Content Pool

03 Qui participe ?

Un contingent de 16 vétérans et 17 rookies invariablement dominé – depuis 14 ans et 7 éditions en tout cas – par le Suisse Christian « Chrigel » Maurer, empereur de la compétition. Mais le temps passe, les athlètes progressent, les courses se font plus serrées et le souverain vacille toujours un peu plus chaque année.

Tim fait ses lacets © Red Bull Content Pool

Alors, sera-t-il renversé en 2023 ? Peut-être même par un(e) Français(e) ? Quoi qu’il arrive, on vous invite à mieux connaître ici les 5 frenchies de cette édition (Tim Alongi, Maxime Pinot, Damien Lacaze, Laurie Genovese et Tanguy Renaud-Goud) et à découvrir là les secrets de préparation du premier.

04 À quoi ressemble le parcours en 2023 ?

Red Bull X-Alps 2023 : le parcours © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

À une boucle épique incluant 15 points de passage entre Kitzbühel (un spot de départ inédit) et Zell am See, une traversée du glacier d’Aletsch en Suisse (le plus long d’Europe), une via ferrata dans le Tyrol, un détour par les Dolomites, un passage par le Mont-Blanc et pas mal de grimpe : comme le dit Ulrich Grill, organisateur de la chose, « avec ce parcours, l’évènement est une fois de plus à la hauteur de sa réputation de course d’aventure la plus difficile au monde. »

On se donne donc rendez-vous le 8 juin pour un prologue de 58,6 km qui déterminera l’ordre de départ et le 11 juin pour le coup d’envoi officiel d’une course qui promet d’être plus dantesque que jamais.