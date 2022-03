Passionné de rap depuis tout jeune,

se lance dans la musique en suivant un schéma assez traditionnel : « À la base, je rappais les freestyles des plus grands. C’est quelque chose que je faisais très régulièrement. À force, j’ai commencé à rapper de mon côté, à écrire des petits bouts de phrase. C’est même pas une envie particulière, c’est venu naturellement, à l’âge de 13-14 ans ». Le jeune rappeur se prend rapidement au jeu et surtout, fait immédiatement les choses avec sérieux et ambition. « Je me suis dit que c’était sérieux la première fois que je suis allé en studio professionnel, avec du matériel, des tables de mixage. Je me suis dit : je vais pas rentrer là-dedans pour rigoler, je suis pas là pour faire marrer les gens ». Quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. Sinon, ça sert à rien que je me lance ». Encore jeune et en plein développement, Reda est désormais concentré sur sa progression et le gain de visibilité qui devrait en découler.