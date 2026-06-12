Le joueur canadien de football Alphonso Davies est prêt.
© Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool
Football

Où regarder la Coupe du monde de football 2026 ?

Chaînes de diffusion, fan zones, programme TV : voici tout ce que vous devez savoir pour suivre la Coupe du monde de football 2026.
Écrit par Damien Devos
Temps de lecture estimé : 5 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    Quelles chaînes diffusent la Coupe du monde 2026 ?
  2. 2
    Programme TV avec les horaires de chaque match groupe par groupe
La dernière fois qu'on a assisté à une Coupe du monde de football en Amérique du Nord, c'était aux Etats-Unis en 1994. Oui, la plupart d'entre vous n'étaient sûrement pas encore nés. Cette fois-ci, on y rajoute les voisins canadiens et mexicains car après tout, plus on est de fous, plus on rit.
Cette édition est à ne pas rater puisqu'elle introduit un nouveau format avec un tableau à 48 équipes contre 32 depuis l'édition de 1998. Pour ne manquer aucune des 104 rencontres, on vous a concocté plusieurs tableaux qui récapitulent, groupe par groupe, sur quelles chaines voir les matches et à quelle heure.

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Quelles chaînes diffusent la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde de football 2026, en France, sera diffusé par :
  • M6 : disponible sur la chaîne TNT canal 6 et sur l'application et site web M6+ qui nécessite un compte sur la plateforme (l'inscription est gratuite).
  • beIN Sports : les matchs seront accessibles sur les plateformes Canal+, Free, SFR et Amazon Prime Video, à condition de disposer d'un abonnement mensuel beIN Sports CONNECT (15 euros) ou compris dans une offre groupée.

Pourquoi TF1 n'a plus les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 ?

C'est une première historique : TF1 ne retransmettra aucun match de la Coupe du monde 2026, rompant ainsi avec une tradition de plusieurs décennies. Le groupe TF1 avait pourtant diffusé les précédentes éditions en France (2014, 2018, 2022), souvent en co-diffusion avec M6 pour les grands matchs.
Cette fois-ci, c'est le Groupe M6 qui a remporté les droits de diffusion du mondial, aux côtés de beIN Sports pour l'intégralité de la compétition. Le Groupe M6 diffusera ainsi 54 matchs gratuitement, dont :
  • Tous les matchs de l'Équipe de France
  • Les demi-finales
  • La finale
  • Les matchs à fort enjeu des phases de groupes

Y'aura-t-il des fan zones pour la Coupe du Monde ?

Oui, il y aura bien des fan zones pour suivre la Coupe du monde 2026 en France, même si le dispositif reste très variable selon les villes. À Paris, la municipalité n'a pas encore confirmé l'installation d'une fan zone officielle et se montre même perplexe à l'idée après les dérapages récents liés au parcours du PSG en Ligue des Champions. Toutefois, plusieurs acteurs privés, notamment LEGO, ou Lenovo, ont déjà annoncé des espaces de retransmission offrant des activités telles que des ateliers de constructions LEGO.
À l'échelle nationale, la tendance est plutôt à des initiatives locales : certaines villes comme Mulhouse ont déjà officialisé une fan zone, tandis que d'autres, comme Toulouse, étudient encore leur dispositif. Il faut donc s'attendre à quelques fan zones officielles et potentiellement davantage annoncées à la dernière minute.
Des spectateurs regardent un match de football de l'Euro 2024 sur un grand écran en Turquie.

Fan zone en Turquie à l'occasion de l'Euro 2024

© Semsi Belli

02

Programme TV avec les horaires de chaque match groupe par groupe

Groupe A (Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

11 juin

à 21h

🇲🇽 Mexique

🇿🇦 Afrique du Sud

M6 et beIN

12 juin

à 4h

🇰🇷 Corée du Sud

🇨🇿 Tchéquie

beIN

18 juin

à 18h

🇿🇦 Afrique du Sud

🇨🇿 Tchéquie

M6 et beIN

19 juin

à 3h

🇲🇽 Mexique

🇰🇷 Corée du Sud

beIN

25 juin

à 3h

🇲🇽 Mexique

🇨🇿 Tchéquie

beIN

25 juin

à 3h

🇿🇦 Afrique du Sud

🇰🇷 Corée du Sud

beIN

Groupe B (Canada, Bosnie Herzégovine, Qatar, Suisse)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

12 juin

à 21h

🇨🇦 Canada

🇧🇦 Bosnie

M6 et beIN

13 juin

à 21h

🇶🇦 Qatar

🇨🇭 Suisse

M6 et beIN

18 juin

à 21h

🇨🇭 Suisse

🇧🇦 Bosnie

M6 et beIN

19 juin

à 00h

🇨🇦 Canada

🇶🇦 Qatar

beIN

24 juin

à 21h

🇧🇦 Bosnie

🇶🇦 Qatar

beIN

24 juin

à 21h

🇨🇦 Canada

🇨🇭 Suisse

M6 et beIN

Groupe C (Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

14 juin

à 00h

🇧🇷 Brésil

🇲🇦 Maroc

M6 et beIN

14 juin

à 3h

🇭🇹 Haïti

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse

beIN

20 juin

à 00h

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse

🇲🇦 Maroc

M6 et beIN

20 juin

à 3h

🇧🇷 Brésil

🇭🇹 Haïti

beIN

25 juin

à 00h

🇲🇦 Maroc

🇭🇹 Haïti

beIN

25 juin

à 00h

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse

🇧🇷 Brésil

M6 et beIN

Groupe D (Etats-Unis, Paraguay, Australie, Turquie)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

13 juin

à 3h

🇺🇸 Etats-Unis

🇵🇾 Paraguay

beIN

13 juin

à 6h

🇦🇺 Australie

🇹🇷 Turquie

beIN

19 juin

à 6h

🇹🇷 Turquie

🇵🇾 Paraguay

beIN

19 juin

à 21h

🇺🇸 Etats-Unis

🇦🇺 Australie

M6 et beIN

26 juin

à 4h

🇹🇷 Turquie

🇺🇸 Etats-Unis

beIN

26 juin

à 4h

🇵🇾 Paraguay

🇦🇺 Australie

beIN

Groupe E (Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Equateur)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

14 juin

à 19h

🇩🇪 Allemagne

🇨🇼 Curaçao

M6 et beIN

14 juin

à 1h

🇨🇮 Côte d'Ivoire

🇪🇨 Equateur

beIN

20 juin

à 22h

🇩🇪 Allemagne

🇨🇮 Côte d'Ivoire

M6 et beIN

21 juin

à 2h

🇪🇨 Equateur

🇨🇼 Curaçao

beIN

25 juin

à 22h

🇨🇼 Curaçao

🇨🇮 Côte d'Ivoire

beIN

25 juin

à 22h

🇪🇨 Equateur

🇩🇪 Allemagne

M6 et beIN

Groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

14 juin

à 22h

🇳🇱 Pays-Bas

🇯🇵 Japon

M6 et beIN

15 juin

à 4h

🇸🇪 Suède

🇹🇳 Tunisie

beIN

20 juin

à 19h

🇳🇱 Pays-Bas

🇸🇪 Suède

M6 et beIN

21 juin

à 6h

🇹🇳 Tunisie

🇯🇵 Japon

beIN

26 juin

à 1h

🇯🇵 Japon

🇸🇪 Suède

beIN

26 juin

à 1h

🇹🇳 Tunisie

🇳🇱 Pays-Bas

M6 et beIN

Groupe G (Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle Zélande)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

15 juin

à 21h

🇧🇪 Belgique

🇪🇬 Egypte

beIN

16 juin

à 6h

🇮🇷 Iran

🇳🇿 Nouvelle Zélande

beIN

21 juin

à 21h

🇧🇪 Belgique

🇮🇷 Iran

M6 et beIN

22 juin

à 3h

🇳🇿 Nouvelle Zélande

🇪🇬 Egypte

beIN

27 juin

à 5h

🇪🇬 Egypte

🇮🇷 Iran

beIN

27 juin

à 5h

🇳🇿 Nouvelle Zélande

🇧🇪 Belgique

beIN

Groupe H (Espagne, Cap Vert, Arabie Saoudite, Uruguay)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

15 juin

à 18h

🇪🇸 Espagne

🇨🇻 Cap Vert

M6 et beIN

16 juin

à 00h

🇸🇦 Arabie Saoudite

🇺🇾 Uruguay

beIN

21 juin

à 18h

🇪🇸 Espagne

🇸🇦 Arabie Saoudite

M6 et beIN

22 juin

à 00h

🇺🇾 Uruguay

🇨🇻 Cap Vert

beIN

27 juin

à 2h

🇺🇾 Uruguay

🇪🇸 Espagne

beIN

27 juin

à 2h

🇨🇻 Cap Vert

🇸🇦 Arabie Saoudite

beIN

Groupe I (France, Sénégal, Irak, Norvège)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

16 juin

à 21h

🇫🇷 France

🇸🇳 Sénégal

M6 et beIN

17 juin

à 00h

🇮🇶 Irak

🇳🇴 Norvège

beIN

22 juin

à 23h

🇫🇷 France

🇮🇶 Irak

M6 et beIN

23 juin

à 2h

🇳🇴 Norvège

🇸🇳 Sénégal

beIN

26 juin

à 21h

🇸🇳 Sénégal

🇮🇶 Irak

beIN

26 juin

à 21h

🇳🇴 Norvège

🇫🇷 France

M6 et beIN

Groupe J (Autriche, Jordanie, Argentine, Algérie)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

16 juin

à 6h

🇦🇹 Autriche

🇯🇴 Jordanie

beIN

16 juin

à 3h

🇦🇷 Argentine

🇩🇿 Algérie

beIN

22 juin

à 19h

🇦🇷 Argentine

🇦🇹 Autriche

M6 et beIN

23 juin

à 5h

🇯🇴 Jordanie

🇩🇿 Algérie

beIN

28 juin

à 4h

🇯🇴 Jordanie

🇦🇷 Argentine

beIN

28 juin

à 4h

🇩🇿 Algérie

🇦🇹 Autriche

beIN

Groupe K (Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

17 juin

à 19h

🇵🇹 Portugal

🇨🇩 RD Congo

M6 et beIN

18 juin

à 4h

🇺🇿 Ouzbékistan

🇨🇴 Colombie

beIN

23 juin

à 19h

🇵🇹 Portugal

🇺🇿 Ouzbékistan

M6 et beIN

24 juin

à 4h

🇨🇴 Colombie

🇨🇩 RD Congo

beIN

28 juin

à 1h30

🇨🇩 RD Congo

🇺🇿 Ouzbékistan

beIN

28 juin

à 1h30

🇨🇴 Colombie

🇵🇹 Portugal

M6 et beIN

Groupe L (Angleterre, Croatie, Ghana, Panama)

Date

Heure française

Equipe A

Equipe B

Diffuseur(s)

17 juin

à 22h

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre

🇭🇷 Croatie

M6 et beIN

18 juin

à 1h

🇬🇭 Ghana

🇵🇦 Panama

beIN

23 juin

à 22h

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre

🇬🇭 Ghana

M6 et beIN

24 juin

à 1h

🇵🇦 Panama

🇭🇷 Croatie

beIN

27 juin

à 23h

🇵🇦 Panama

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre

M6 et beIN

27 juin

à 23h

🇭🇷 Croatie

🇬🇭 Ghana

beIN

Si vous souhaitez être implacable avant le début de la compétition, on vous redirige vers notre guide complet pour que vous puissiez mettre à l'amende beau-papa autour du prochain barbecue !
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