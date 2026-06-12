Où regarder la Coupe du monde de football 2026 ?

La dernière fois qu'on a assisté à une Coupe du monde de football en Amérique du Nord, c'était aux Etats-Unis en 1994. Oui, la plupart d'entre vous n'étaient sûrement pas encore nés. Cette fois-ci, on y rajoute les voisins canadiens et mexicains car après tout, plus on est de fous, plus on rit.

Cette édition est à ne pas rater puisqu'elle introduit un nouveau format avec un tableau à 48 équipes contre 32 depuis l'édition de 1998. Pour ne manquer aucune des 104 rencontres , on vous a concocté plusieurs tableaux qui récapitulent, groupe par groupe, sur quelles chaines voir les matches et à quelle heure.

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01 Quelles chaînes diffusent la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde de football 2026, en France, sera diffusé par :

M6 : disponible sur la chaîne TNT canal 6 et sur l'application et site web M6+ qui nécessite un compte sur la plateforme (l'inscription est gratuite).

beIN Sports : les matchs seront accessibles sur les plateformes Canal+, Free, SFR et Amazon Prime Video, à condition de disposer d'un abonnement mensuel beIN Sports CONNECT (15 euros) ou compris dans une offre groupée.

Pourquoi TF1 n'a plus les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 ?

C'est une première historique : TF1 ne retransmettra aucun match de la Coupe du monde 2026 , rompant ainsi avec une tradition de plusieurs décennies. Le groupe TF1 avait pourtant diffusé les précédentes éditions en France (2014, 2018, 2022), souvent en co-diffusion avec M6 pour les grands matchs.

Cette fois-ci, c'est le Groupe M6 qui a remporté les droits de diffusion du mondial, aux côtés de beIN Sports pour l'intégralité de la compétition. Le Groupe M6 diffusera ainsi 54 matchs gratuitement , dont :

Tous les matchs de l' Équipe de France

Les demi-finales

La finale

Les matchs à fort enjeu des phases de groupes

Y'aura-t-il des fan zones pour la Coupe du Monde ?

Oui, il y aura bien des fan zones pour suivre la Coupe du monde 2026 en France, même si le dispositif reste très variable selon les villes. À Paris, la municipalité n'a pas encore confirmé l'installation d'une fan zone officielle et se montre même perplexe à l'idée après les dérapages récents liés au parcours du PSG en Ligue des Champions. Toutefois, plusieurs acteurs privés, notamment LEGO, ou Lenovo, ont déjà annoncé des espaces de retransmission offrant des activités telles que des ateliers de constructions LEGO.

À l'échelle nationale, la tendance est plutôt à des initiatives locales : certaines villes comme Mulhouse ont déjà officialisé une fan zone, tandis que d'autres, comme Toulouse, étudient encore leur dispositif. Il faut donc s'attendre à quelques fan zones officielles et potentiellement davantage annoncées à la dernière minute.

Fan zone en Turquie à l'occasion de l'Euro 2024 © Semsi Belli

02 Programme TV avec les horaires de chaque match groupe par groupe

Groupe A (Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 11 juin à 21h 🇲🇽 Mexique 🇿🇦 Afrique du Sud M6 et beIN 12 juin à 4h 🇰🇷 Corée du Sud 🇨🇿 Tchéquie beIN 18 juin à 18h 🇿🇦 Afrique du Sud 🇨🇿 Tchéquie M6 et beIN 19 juin à 3h 🇲🇽 Mexique 🇰🇷 Corée du Sud beIN 25 juin à 3h 🇲🇽 Mexique 🇨🇿 Tchéquie beIN 25 juin à 3h 🇿🇦 Afrique du Sud 🇰🇷 Corée du Sud beIN

Groupe B (Canada, Bosnie Herzégovine, Qatar, Suisse)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 12 juin à 21h 🇨🇦 Canada 🇧🇦 Bosnie M6 et beIN 13 juin à 21h 🇶🇦 Qatar 🇨🇭 Suisse M6 et beIN 18 juin à 21h 🇨🇭 Suisse 🇧🇦 Bosnie M6 et beIN 19 juin à 00h 🇨🇦 Canada 🇶🇦 Qatar beIN 24 juin à 21h 🇧🇦 Bosnie 🇶🇦 Qatar beIN 24 juin à 21h 🇨🇦 Canada 🇨🇭 Suisse M6 et beIN

Groupe C (Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 14 juin à 00h 🇧🇷 Brésil 🇲🇦 Maroc M6 et beIN 14 juin à 3h 🇭🇹 Haïti 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse beIN 20 juin à 00h 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse 🇲🇦 Maroc M6 et beIN 20 juin à 3h 🇧🇷 Brésil 🇭🇹 Haïti beIN 25 juin à 00h 🇲🇦 Maroc 🇭🇹 Haïti beIN 25 juin à 00h 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse 🇧🇷 Brésil M6 et beIN

Groupe D (Etats-Unis, Paraguay, Australie, Turquie)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 13 juin à 3h 🇺🇸 Etats-Unis 🇵🇾 Paraguay beIN 13 juin à 6h 🇦🇺 Australie 🇹🇷 Turquie beIN 19 juin à 6h 🇹🇷 Turquie 🇵🇾 Paraguay beIN 19 juin à 21h 🇺🇸 Etats-Unis 🇦🇺 Australie M6 et beIN 26 juin à 4h 🇹🇷 Turquie 🇺🇸 Etats-Unis beIN 26 juin à 4h 🇵🇾 Paraguay 🇦🇺 Australie beIN

Groupe E (Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Equateur)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 14 juin à 19h 🇩🇪 Allemagne 🇨🇼 Curaçao M6 et beIN 14 juin à 1h 🇨🇮 Côte d'Ivoire 🇪🇨 Equateur beIN 20 juin à 22h 🇩🇪 Allemagne 🇨🇮 Côte d'Ivoire M6 et beIN 21 juin à 2h 🇪🇨 Equateur 🇨🇼 Curaçao beIN 25 juin à 22h 🇨🇼 Curaçao 🇨🇮 Côte d'Ivoire beIN 25 juin à 22h 🇪🇨 Equateur 🇩🇪 Allemagne M6 et beIN

Groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 14 juin à 22h 🇳🇱 Pays-Bas 🇯🇵 Japon M6 et beIN 15 juin à 4h 🇸🇪 Suède 🇹🇳 Tunisie beIN 20 juin à 19h 🇳🇱 Pays-Bas 🇸🇪 Suède M6 et beIN 21 juin à 6h 🇹🇳 Tunisie 🇯🇵 Japon beIN 26 juin à 1h 🇯🇵 Japon 🇸🇪 Suède beIN 26 juin à 1h 🇹🇳 Tunisie 🇳🇱 Pays-Bas M6 et beIN

Groupe G (Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle Zélande)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 15 juin à 21h 🇧🇪 Belgique 🇪🇬 Egypte beIN 16 juin à 6h 🇮🇷 Iran 🇳🇿 Nouvelle Zélande beIN 21 juin à 21h 🇧🇪 Belgique 🇮🇷 Iran M6 et beIN 22 juin à 3h 🇳🇿 Nouvelle Zélande 🇪🇬 Egypte beIN 27 juin à 5h 🇪🇬 Egypte 🇮🇷 Iran beIN 27 juin à 5h 🇳🇿 Nouvelle Zélande 🇧🇪 Belgique beIN

Groupe H (Espagne, Cap Vert, Arabie Saoudite, Uruguay)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 15 juin à 18h 🇪🇸 Espagne 🇨🇻 Cap Vert M6 et beIN 16 juin à 00h 🇸🇦 Arabie Saoudite 🇺🇾 Uruguay beIN 21 juin à 18h 🇪🇸 Espagne 🇸🇦 Arabie Saoudite M6 et beIN 22 juin à 00h 🇺🇾 Uruguay 🇨🇻 Cap Vert beIN 27 juin à 2h 🇺🇾 Uruguay 🇪🇸 Espagne beIN 27 juin à 2h 🇨🇻 Cap Vert 🇸🇦 Arabie Saoudite beIN

Groupe I (France, Sénégal, Irak, Norvège)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 16 juin à 21h 🇫🇷 France 🇸🇳 Sénégal M6 et beIN 17 juin à 00h 🇮🇶 Irak 🇳🇴 Norvège beIN 22 juin à 23h 🇫🇷 France 🇮🇶 Irak M6 et beIN 23 juin à 2h 🇳🇴 Norvège 🇸🇳 Sénégal beIN 26 juin à 21h 🇸🇳 Sénégal 🇮🇶 Irak beIN 26 juin à 21h 🇳🇴 Norvège 🇫🇷 France M6 et beIN

Groupe J (Autriche, Jordanie, Argentine, Algérie)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 16 juin à 6h 🇦🇹 Autriche 🇯🇴 Jordanie beIN 16 juin à 3h 🇦🇷 Argentine 🇩🇿 Algérie beIN 22 juin à 19h 🇦🇷 Argentine 🇦🇹 Autriche M6 et beIN 23 juin à 5h 🇯🇴 Jordanie 🇩🇿 Algérie beIN 28 juin à 4h 🇯🇴 Jordanie 🇦🇷 Argentine beIN 28 juin à 4h 🇩🇿 Algérie 🇦🇹 Autriche beIN

Groupe K (Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 17 juin à 19h 🇵🇹 Portugal 🇨🇩 RD Congo M6 et beIN 18 juin à 4h 🇺🇿 Ouzbékistan 🇨🇴 Colombie beIN 23 juin à 19h 🇵🇹 Portugal 🇺🇿 Ouzbékistan M6 et beIN 24 juin à 4h 🇨🇴 Colombie 🇨🇩 RD Congo beIN 28 juin à 1h30 🇨🇩 RD Congo 🇺🇿 Ouzbékistan beIN 28 juin à 1h30 🇨🇴 Colombie 🇵🇹 Portugal M6 et beIN

Groupe L (Angleterre, Croatie, Ghana, Panama)

Date Heure française Equipe A Equipe B Diffuseur(s) 17 juin à 22h 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre 🇭🇷 Croatie M6 et beIN 18 juin à 1h 🇬🇭 Ghana 🇵🇦 Panama beIN 23 juin à 22h 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre 🇬🇭 Ghana M6 et beIN 24 juin à 1h 🇵🇦 Panama 🇭🇷 Croatie beIN 27 juin à 23h 🇵🇦 Panama 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre M6 et beIN 27 juin à 23h 🇭🇷 Croatie 🇬🇭 Ghana beIN

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