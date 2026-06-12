Où regarder la Coupe du monde de football 2026 ?
Quelles chaînes diffusent la Coupe du monde 2026 ?
- M6 : disponible sur la chaîne TNT canal 6 et sur l'application et site web M6+ qui nécessite un compte sur la plateforme (l'inscription est gratuite).
- beIN Sports : les matchs seront accessibles sur les plateformes Canal+, Free, SFR et Amazon Prime Video, à condition de disposer d'un abonnement mensuel beIN Sports CONNECT (15 euros) ou compris dans une offre groupée.
Pourquoi TF1 n'a plus les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 ?
- Tous les matchs de l'Équipe de France
- Les demi-finales
- La finale
- Les matchs à fort enjeu des phases de groupes
Y'aura-t-il des fan zones pour la Coupe du Monde ?
Programme TV avec les horaires de chaque match groupe par groupe
Groupe A (Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
11 juin
à 21h
🇲🇽 Mexique
🇿🇦 Afrique du Sud
M6 et beIN
12 juin
à 4h
🇰🇷 Corée du Sud
🇨🇿 Tchéquie
beIN
18 juin
à 18h
🇿🇦 Afrique du Sud
🇨🇿 Tchéquie
M6 et beIN
19 juin
à 3h
🇲🇽 Mexique
🇰🇷 Corée du Sud
beIN
25 juin
à 3h
🇲🇽 Mexique
🇨🇿 Tchéquie
beIN
25 juin
à 3h
🇿🇦 Afrique du Sud
🇰🇷 Corée du Sud
beIN
Groupe B (Canada, Bosnie Herzégovine, Qatar, Suisse)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
12 juin
à 21h
🇨🇦 Canada
🇧🇦 Bosnie
M6 et beIN
13 juin
à 21h
🇶🇦 Qatar
🇨🇭 Suisse
M6 et beIN
18 juin
à 21h
🇨🇭 Suisse
🇧🇦 Bosnie
M6 et beIN
19 juin
à 00h
🇨🇦 Canada
🇶🇦 Qatar
beIN
24 juin
à 21h
🇧🇦 Bosnie
🇶🇦 Qatar
beIN
24 juin
à 21h
🇨🇦 Canada
🇨🇭 Suisse
M6 et beIN
Groupe C (Brésil, Maroc, Ecosse, Haïti)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
14 juin
à 00h
🇧🇷 Brésil
🇲🇦 Maroc
M6 et beIN
14 juin
à 3h
🇭🇹 Haïti
🏴 Ecosse
beIN
20 juin
à 00h
🏴 Ecosse
🇲🇦 Maroc
M6 et beIN
20 juin
à 3h
🇧🇷 Brésil
🇭🇹 Haïti
beIN
25 juin
à 00h
🇲🇦 Maroc
🇭🇹 Haïti
beIN
25 juin
à 00h
🏴 Ecosse
🇧🇷 Brésil
M6 et beIN
Groupe D (Etats-Unis, Paraguay, Australie, Turquie)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
13 juin
à 3h
🇺🇸 Etats-Unis
🇵🇾 Paraguay
beIN
13 juin
à 6h
🇦🇺 Australie
🇹🇷 Turquie
beIN
19 juin
à 6h
🇹🇷 Turquie
🇵🇾 Paraguay
beIN
19 juin
à 21h
🇺🇸 Etats-Unis
🇦🇺 Australie
M6 et beIN
26 juin
à 4h
🇹🇷 Turquie
🇺🇸 Etats-Unis
beIN
26 juin
à 4h
🇵🇾 Paraguay
🇦🇺 Australie
beIN
Groupe E (Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Equateur)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
14 juin
à 19h
🇩🇪 Allemagne
🇨🇼 Curaçao
M6 et beIN
14 juin
à 1h
🇨🇮 Côte d'Ivoire
🇪🇨 Equateur
beIN
20 juin
à 22h
🇩🇪 Allemagne
🇨🇮 Côte d'Ivoire
M6 et beIN
21 juin
à 2h
🇪🇨 Equateur
🇨🇼 Curaçao
beIN
25 juin
à 22h
🇨🇼 Curaçao
🇨🇮 Côte d'Ivoire
beIN
25 juin
à 22h
🇪🇨 Equateur
🇩🇪 Allemagne
M6 et beIN
Groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
14 juin
à 22h
🇳🇱 Pays-Bas
🇯🇵 Japon
M6 et beIN
15 juin
à 4h
🇸🇪 Suède
🇹🇳 Tunisie
beIN
20 juin
à 19h
🇳🇱 Pays-Bas
🇸🇪 Suède
M6 et beIN
21 juin
à 6h
🇹🇳 Tunisie
🇯🇵 Japon
beIN
26 juin
à 1h
🇯🇵 Japon
🇸🇪 Suède
beIN
26 juin
à 1h
🇹🇳 Tunisie
🇳🇱 Pays-Bas
M6 et beIN
Groupe G (Belgique, Egypte, Iran, Nouvelle Zélande)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
15 juin
à 21h
🇧🇪 Belgique
🇪🇬 Egypte
beIN
16 juin
à 6h
🇮🇷 Iran
🇳🇿 Nouvelle Zélande
beIN
21 juin
à 21h
🇧🇪 Belgique
🇮🇷 Iran
M6 et beIN
22 juin
à 3h
🇳🇿 Nouvelle Zélande
🇪🇬 Egypte
beIN
27 juin
à 5h
🇪🇬 Egypte
🇮🇷 Iran
beIN
27 juin
à 5h
🇳🇿 Nouvelle Zélande
🇧🇪 Belgique
beIN
Groupe H (Espagne, Cap Vert, Arabie Saoudite, Uruguay)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
15 juin
à 18h
🇪🇸 Espagne
🇨🇻 Cap Vert
M6 et beIN
16 juin
à 00h
🇸🇦 Arabie Saoudite
🇺🇾 Uruguay
beIN
21 juin
à 18h
🇪🇸 Espagne
🇸🇦 Arabie Saoudite
M6 et beIN
22 juin
à 00h
🇺🇾 Uruguay
🇨🇻 Cap Vert
beIN
27 juin
à 2h
🇺🇾 Uruguay
🇪🇸 Espagne
beIN
27 juin
à 2h
🇨🇻 Cap Vert
🇸🇦 Arabie Saoudite
beIN
Groupe I (France, Sénégal, Irak, Norvège)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
16 juin
à 21h
🇫🇷 France
🇸🇳 Sénégal
M6 et beIN
17 juin
à 00h
🇮🇶 Irak
🇳🇴 Norvège
beIN
22 juin
à 23h
🇫🇷 France
🇮🇶 Irak
M6 et beIN
23 juin
à 2h
🇳🇴 Norvège
🇸🇳 Sénégal
beIN
26 juin
à 21h
🇸🇳 Sénégal
🇮🇶 Irak
beIN
26 juin
à 21h
🇳🇴 Norvège
🇫🇷 France
M6 et beIN
Groupe J (Autriche, Jordanie, Argentine, Algérie)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
16 juin
à 6h
🇦🇹 Autriche
🇯🇴 Jordanie
beIN
16 juin
à 3h
🇦🇷 Argentine
🇩🇿 Algérie
beIN
22 juin
à 19h
🇦🇷 Argentine
🇦🇹 Autriche
M6 et beIN
23 juin
à 5h
🇯🇴 Jordanie
🇩🇿 Algérie
beIN
28 juin
à 4h
🇯🇴 Jordanie
🇦🇷 Argentine
beIN
28 juin
à 4h
🇩🇿 Algérie
🇦🇹 Autriche
beIN
Groupe K (Portugal, RD Congo, Ouzbékistan, Colombie)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
17 juin
à 19h
🇵🇹 Portugal
🇨🇩 RD Congo
M6 et beIN
18 juin
à 4h
🇺🇿 Ouzbékistan
🇨🇴 Colombie
beIN
23 juin
à 19h
🇵🇹 Portugal
🇺🇿 Ouzbékistan
M6 et beIN
24 juin
à 4h
🇨🇴 Colombie
🇨🇩 RD Congo
beIN
28 juin
à 1h30
🇨🇩 RD Congo
🇺🇿 Ouzbékistan
beIN
28 juin
à 1h30
🇨🇴 Colombie
🇵🇹 Portugal
M6 et beIN
Groupe L (Angleterre, Croatie, Ghana, Panama)
Date
Heure française
Equipe A
Equipe B
Diffuseur(s)
17 juin
à 22h
🏴 Angleterre
🇭🇷 Croatie
M6 et beIN
18 juin
à 1h
🇬🇭 Ghana
🇵🇦 Panama
beIN
23 juin
à 22h
🏴 Angleterre
🇬🇭 Ghana
M6 et beIN
24 juin
à 1h
🇵🇦 Panama
🇭🇷 Croatie
beIN
27 juin
à 23h
🇵🇦 Panama
🏴 Angleterre
M6 et beIN
27 juin
à 23h
🇭🇷 Croatie
🇬🇭 Ghana
beIN