Regarder le WRC 2026 : calendrier et chaînes

À la recherche d’une option pour suivre la compétition reine du rallye en direct ou en différé ? Découvrez toutes les plateformes et chaînes disponibles, pour ne rien manquer de la saison 2026 de WRC.
Comment regarder le WRC 2026 : Chaînes et plateformes de diffusion ?

Si vous souhaitez suivre les performances de Sébastien Ogier, désormais nonuple champion du monde du WRC, il vous faudra disposer d’un abonnement Canal+. En effet, la chaîne cryptée détient les droits exclusifs de diffusion jusqu’en 2030.
Les courses WRC seront disponibles en direct et en intégralité sur la chaîne Canal + Sport 360.
Il existe une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre d’abonnement Canal+ : Rally.tv. C’est la plateforme de streaming officielle du Championnat du Monde des Rallyes. Elle est accessible via un abonnement, et permet de profiter des courses en direct, en replay, et de découvrir des reportages exclusifs.

Comment suivre le WRC 2026 sans un abonnement payant ?

Il n’existe actuellement aucun moyen de suivre le championnat du monde WRC en direct et gratuitement. Par contre, vous pouvez retrouver les temps forts de chaque rallye sur la Red Bull TV.
Évenement

Date

Rallye de Monte-Carlo

27-30 juin

Rallye de Suède

12-15 février

Rallye du Kenya

12-15 mars

Rallye de Croatie

9-12 avril

Rallye d'Espagne

23-26 avril

Rallye du Portugal

7-10 mai

Rallye du Japon

28-31 mai

Rallye de Grèce

25-28 juin

Rallye d'Estonie

16-19 juillet

Rallye de Finlande

30 juillet-2 août

Rallye du Paraguay

27-30 août

Rallye du Chili

10-13 septembre

Rallye d'Italie

1er-4octobre

Rallye d'Arabie Saoudite

12-15 novembre

Pour en savoir plus sur le WRC 2026 et ses nouvelles règles, consultez notre article dédié.
Paré pour une nouvelle saison passionnante et, peut-être, un dixième titre pour Sébastien Ogier ?
