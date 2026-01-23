WRC
Regarder le WRC 2026 : calendrier et chaînes
À la recherche d’une option pour suivre la compétition reine du rallye en direct ou en différé ? Découvrez toutes les plateformes et chaînes disponibles, pour ne rien manquer de la saison 2026 de WRC.
Comment regarder le WRC 2026 : Chaînes et plateformes de diffusion ?
Si vous souhaitez suivre les performances de Sébastien Ogier, désormais nonuple champion du monde du WRC, il vous faudra disposer d’un abonnement Canal+. En effet, la chaîne cryptée détient les droits exclusifs de diffusion jusqu’en 2030.
Les courses WRC seront disponibles en direct et en intégralité sur la chaîne Canal + Sport 360.
Il existe une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre d’abonnement Canal+ : Rally.tv. C’est la plateforme de streaming officielle du Championnat du Monde des Rallyes. Elle est accessible via un abonnement, et permet de profiter des courses en direct, en replay, et de découvrir des reportages exclusifs.
Comment suivre le WRC 2026 sans un abonnement payant ?
Il n’existe actuellement aucun moyen de suivre le championnat du monde WRC en direct et gratuitement. Par contre, vous pouvez retrouver les temps forts de chaque rallye sur la Red Bull TV.
01
Calendrier WRC 2026 : les dates et lieux clés
Évenement
Date
Rallye de Monte-Carlo
27-30 juin
Rallye de Suède
12-15 février
Rallye du Kenya
12-15 mars
Rallye de Croatie
9-12 avril
Rallye d'Espagne
23-26 avril
Rallye du Portugal
7-10 mai
Rallye du Japon
28-31 mai
Rallye de Grèce
25-28 juin
Rallye d'Estonie
16-19 juillet
Rallye de Finlande
30 juillet-2 août
Rallye du Paraguay
27-30 août
Rallye du Chili
10-13 septembre
Rallye d'Italie
1er-4octobre
Rallye d'Arabie Saoudite
12-15 novembre
Pour en savoir plus sur le WRC 2026 et ses nouvelles règles, consultez notre article dédié.
Paré pour une nouvelle saison passionnante et, peut-être, un dixième titre pour Sébastien Ogier ?