How I fuel : le régime de Tom Pidcock

Tom Pidcock est un véritable phénomène. Champion du monde des moins de 23 ans en cyclocross et en VTT cross-country, vainqueur du "Baby Giro" sur route, il a aussi été médaillé d'or à Tokyo plus récemment.

Mon petit-déjeuner est le même chaque jour d'entraînement : je prends 105-120 g d'avoine pour le porridge, puis une omelette avec un demi-avocat et du saumon fumé. Pour déjeuner, je mange des pâtes ou du riz avec des protéines et des légumes, et pareil pour le dîner. Des glucides, des protéines et beaucoup de légumes, c'est aussi simple que ça.

J'ai mangé beaucoup de gâteaux de riz ces deux dernières années. C'est excellent parce que ça ne contient pas beaucoup de calories, et tu peux en manger beaucoup si vous en avez besoin. C'est parfait pour un en-cas. À vélo, je me nourris principalement de ces barres de céréales, de bananes et parfois je fais des gâteaux de riz à l'Oreo ou quelque chose dans le genre. J'essaie de manger quelque chose toutes les 20 à 60 minutes, ça dépend de la séance. J'utilise rarement des gels lorsque je m'entraîne, je les garde pour les courses.

