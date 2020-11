s’appliquent à tous et se doivent d’être respectées pour que sa session (et celle des autres) se déroule sans accroc.

"Celui qui est le plus à l’intérieur de la vague a la priorité. Si tu ne respectes cette règle, ça peut être dangereux et créer des accidents dans l’eau. Si tu ne fais pas partie des locaux, la règle veut aussi que leur tu laisses la priorité."

"Évidemment, il faut éviter de surfer trop près les uns des autres. Ça fait encore une fois appel au bon sens, mais il vaut mieux éviter de trop coller les personnes qui surfent avec toi pour des raisons évidentes de sécurité. Ça s’applique aussi quand quand tu viens de prendre ta vague et que tu remontes. Pour ne pas gêner les suivants, il est primordial de faire le tour et de ne pas rester au milieu."

