Quand Remy Morton construit (et ride) une piste VTT en 7 jours

Que ce soit en BMX ou en VTT , l'Australien Remy Morton n'aime rien autant que de faire du vélo . Né et élevé dans le Queensland, Morton a commencé par le BMX à l'âge de cinq ans, puis s'est mis à la DH et au dirt jump avec ses amis. Constructeur de pistes depuis son plus jeune âge, Morton a accepté le défi de bâtir une piste de descente en une semaine avec 7 000 dollars en poche. On lui a demandé de nous raconter ce projet complètement fou.

Comment est né le projet Seven Days and $7K ?

Red Bull est venu me voir avec l'idée de bâtir une piste en sept jours avec seulement sept mille dollars. J'étais très enthousiaste car c'est ce que j'ai l'habitude de faire : construire la semaine et rouler le week-end. C'était donc le plan parfait. Il fallait ensuite trouver un endroit pour le faire.

La ligne parfaite © Andy Jackman/Red Bull Content Pool Morton, impatient de construire une nouvelle piste © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Heureusement, juste là où j'ai grandi, il y a aujourd'hui un bikepark - Boomerang Bike Park - qui n'existait pas avant. Je connais Shane, le responsable, depuis toujours. Il a construit une grande partie des pistes autour de la Gold Coast et je l'ai vu pratiquement tous les week-ends de ma vie au cours des 15 dernières années. C'était donc cool de pouvoir lui rendre la pareille, ainsi qu'à la communauté locale, en construisant une nouvelle piste .

La construction de pistes représente une part importante de ce que tu fais, presque autant que la ride elle-même. Tu peux nous en parler ?

Oui, sans aucun doute. En grandissant, je passais probablement 70 % de mon temps à créer des pistes et les 30 % restant à rouler. J'ai un peu ralenti la construction et j'ai pu me concentrer davantage sur le pilotage. Avant, je travaillais à plein temps comme constructeur de pistes, mais maintenant je suis un peu plus sélectif.

Remy travaillait à plein temps comme shaper de pistes © Andy Jackman/Red Bull Content Pool En grandissant, je passais probablement 70 % de mon temps à construire et 30 % à rouler. Remy Morton

Mais ça va ensemble. C'est comme faire de l'art, tu as ta main et tu as ton crayon. Là, j'ai ma pelle et mon vélo. Je veux bâtir des choses que je veux ensuite rouler, et mon style de conduite repose sur le fait que je construise. C'est ce que j'ai toujours fait depuis l'âge de quatre ou cinq ans. J'ai travaillé pour des entreprises de construction de pistes pendant les sept dernières années, puis l'année dernière, j'ai pris le taureau par les cornes avec mon ami Jacob (qui est dans la vidéo) et nous avons créé notre propre entreprise de construction de pistes, appelée Flux Trail. C'est un excellent rider et constructeur, comme moi, donc ça fonctionne bien. Pour nous, c'est plus une question de philosophie de vie : nous voulons construire ce que nous roulons.

Sculpté à la perfection © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Peux-tu nous en dire plus sur la piste que vous tu conçue ?

La beauté de la construction de pistes, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive sur le terrain, il faut travailler avec la terre. Il y avait trois endroits sur la montagne où nous aurions pu construire, et l'endroit que nous avons finalement choisi correspondait à l'une des choses dont je rêvais depuis plusieurs années. Il n'y a rien de super innovant, mais c'est définitivement une piste plus inspirée du BMX pour les vélos de descente . C'était plutôt cool de construire quelque chose comme ça, il n'y a pas grand-chose de semblable dans le coin.

Tout en douceur © Andy Jackman/Red Bull Content Pool Un style indéniable © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Combien de temps te faut-il habituellement pour construire un tel parcours ?

Je pense qu'il aurait fallu un mois pour le construire. Nous avons eu la chance d'avoir une très bonne équipe et nous avons tous travaillé ensemble auparavant, donc nous savions ce qu'il fallait faire pour que les choses se fassent le plus efficacement possible. Tout le monde savait dans quoi il s'engageait, on faisait des journées de 14 ou 15 heures certains jours, sans pauses réelles pauses. On se contentait de manger un morceau et on reprenait le boulot. Les gars ont bossé très dur.

C'est parti ! © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Ton père a même donné un coup de main. C'était comment de l'avoir sur le chantier ?

Ouais, c'était dingue. J'ai grandi en roulant et en construisant avec mon père tous les jours. Je rentrais de l'école et il avait toujours construit de nouveaux jumps pour lui et pour nous. Je pense que ce qui lui manque le plus depuis que je ne vis plus à la maison, c'est qu'on construise et qu'on roule ensemble. Et c'était assez génial de l'avoir impliqué parce que sa formation est la menuiserie, donc nous l'avons mis sur tout le travail de bois. J'ai juste expliqué ce que nous voulions et il a tout fait sans aucun plan.

Devant la bête © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Tu as chuté assez durement sur le wallride lors de ta première descente, comment t'es-tu senti après ce qui s'est passé ?

J'ai déjà roulé sur quelques wallrides et j'ai été très clair avec les gars : "C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire". Je leur ai dit toute la journée : "Il ne faut pas que ça tourne trop tôt, on ne pourra pas s'arrêter." Dès que j'ai touché la sortie de la berme, je me suis enfoncé dans 5 cm de terre, ce qui m'a ralenti. Je savais exactement ce qui m'attendait. J'ai essayé de tenir le mur, mais ça ne m'a aidé que sur un demi-mètre environ, jusqu'à ce que je tourne.

Passer le wallride © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

C'était plutôt violent. Ma poitrine a tapé contre le tronc d'un arbre. J'étais allongé sur le dos, essoufflé, la bouche pleine de sang. Je m'étouffais et je ne pouvais pas respirer. Une fois que j'ai retrouvé mon souffle, j'ai voulu me relever. J'ai fait quatre autres descentes, mais je crachais beaucoup de sang et j'ai de mauvais poumons à cause de blessures antérieures, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je me fasse examiner. J'ai donc appelé une ambulance pour aller à l'hôpital et j'y ai passé deux jours. Puis je suis retourné directement sur la piste, j'ai réparé la berme et j'ai roulé le jour suivant.

Tu ne t'es jamais dit que tu ne voulais pas recommencer ?

Non. Je savais que j'allais le faire à nouveau. La seule chose qui m'inquiétait était de savoir si j'allais pouvoir aller assez vite. Mais prendre quelques jours de repos était une bonne chose. Ça a permis à la terre de se décanter et la fois suivante, c'était parfait.

Remy Morton, focus © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

