La connaissance du désert et de ce qui est réalisable dans un délai donné. J’ai aussi appris à identifier les différentes couleurs minérales de la terre et je sais maintenant ce qu’il faut chercher her. Tout ce qui est blanc est très dur, et ce qui est rouge est plus doux. Je suis content d’avoir découvert des trucs comme ça. J'ai aussi beaucoup appris sur la vitesse. Il faut avoir fait de nombreux drops pour bien penser à se projeter et évaluer la distance à parcourir. C’était donc bien de travailler tout ça, et j’étais vraiment en confiance à la fin du trip.