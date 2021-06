Comment les rencontres de teuf vous rendent plus créatifs

Évidemment, il n’est pas toujours nécessaire de subir un choc culturel pour qu’une rencontre de soirée déclenche la créativité. Parfois, ce sont des références communes qui ouvrent des opportunités. Comme pour Matthew et son groupe : “Je devais avoir 21 ou 22 ans et j’étais en train de monter un groupe de rock. Un soir, je me retrouve invité aux Caves Saint-Sabin et je finis par parler à un gars qui dit être batteur. On discute (on hurle, plutôt, vu le monde et la musique) de nos influences, de ce que je cherche pour le projet. Deux semaines après, il devenait officiellement le batteur du groupe. Le groupe n’a malheureusement pas tenu longtemps mais cette rencontre a donné lieu à l’écriture de plusieurs chansons. Et on a fait un concert quand même !”

