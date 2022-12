Comment rester fit pendant les fêtes

La mission de la Britannique Alexa Duckworth-Briggs et du canadien Mike Shaw au quotidien ? Aider les autres à atteindre leurs objectifs fitness. Et, à partir de maintenant, vous donner un coup de main également pour prendre uniquement du plaisir à Noël, et pas des kilos ou du retard sur vos objectifs fitness. Surtout si vous comptez participer à Wings for Life World Run en 2023 (et on vous invite chaudement à le faire).

01 Prenez de bonnes habitudes

Coach de running pro, Alexa Duckworth-Briggs aide ses clients à mettre en place la routine qui leur permet de ne pas avoir à déployer des trésors de motivation chaque jour. "De la même façon que nous n'avons pas besoin d'être motivés pour nous brosser les dents. Quand vous avez de bonnes habitudes, vous démarrez vos sessions en mode pilote automatique. Même pendant les fêtes."

Alexa Duckworth-Briggs © Courtesy Alexa Duckworth-Briggs

Elle vous suggère ainsi de créer de petits repères, comme le simple fait de préparez vos vêtements de running la veille d'un entraînement ou de manger la même chose avant chaque session. Et n'oubliez pas de vous auto-récompenser après l'effort, par exemple en postant votre perf sur Strava pour amasser des likes.

02 Soyez souple

Être organisé, c'est bien, mais être flexible, c'est important également. L'idée étant de pouvoir faire face aux imprévus : "Soyez prêt(e) à faire une session d'entraînement à tout moment et en tout lieu" suggère Alexa. "Vous pouvez courir, marcher ou faire de la muscu avec un matériel minimal, voire sans équipement."

La coach recommande ainsi les squats, les fentes, les planches ou encore les pompes. "Et si vous êtes en famille, vous pouvez par exemple organiser des activités auxquelles tout le monde peut participer, comme une séance de yoga ou un jeu de ballon."

La freeskieuse Kelly Sildaru s'échauffe avant Wings for Life World Run © Jan Henrik Pärnik for Wings for Life World Run

03 Fixez-vous des objectifs secondaires

L'ancien skieur pro Mike Shaw était en pleine séance de coaching en 2013 lorsqu'un accident l'a laissé paralysé à partir du cou. Ce qui ne l'a pas empêché, au mépris des difficultés, de se rétablir pour mieux participer à des évènements comme Wings for Life World Run ... tout en écrivant un livre sur son parcours (Never Part of the Plan) et réaliser un TEDx Talk.

Bref, Shaw aime le mélange des genres, dans sa vie comme dans son entraînement. "Quel que soit notre niveau, nous avons tous ou presque un grand objectif personnel. Mais n'oublions pas les buts secondaires." explique-t-il. "Je m'entraîne pour Wings for Life World Run chaque année, mais en ce moment, c'est un trip de ski et de rando sur 7 jours qui me pousse à m'entraîner. Les petits objectifs vous aident à atteindre les plus grands."

Quand Mike Shaw atteint son objectif sur Wings for Life World Run © Royce Sihlis for Wings for Life World Run

04 Ne pensez pas aux calories

Évidemment, tout le monde craint les calories superflues qui viennent avec le réveillon. Mais Alexa Duckworth-Briggs vous conseille de ne pas vous concentrez sur elles. Pensez plutôt aux nutriment dont vous avez besoin.

"Par exemple, le fer véhicule l'oxygène dans votre corps lorsque vous vous entraînez. Et le calcium, partie intégrante de notre structure osseuse, est utilisé en plus grande quantité lorsque notre corps s'adapte aux nombreux impacts d'un sport comme le running. Veillez donc à ce que votre alimentation soit riche en couleurs, fruits et légumes, mais aussi en variété d'aliments."

Par ailleurs, l'experte précise qu'il est important de rester hydraté(e), et pas seulement pendant l'entraînement. "Cela peut vous aider à traverser sereinement une période chargée en repas et en boissons."

05 Gardez le cap

"Évitez de trop accélérer et de freiner trop fort ou vous allez user votre moteur très rapidement" explique Shaw à travers une métaphore automobile qui ne renvoie évidemment pas à votre Twingo, mais à votre organisme.

"Pendant les fêtes, ne renoncez pas aux habitudes qui vous ont permis d'arriver jusqu'ici. Si vous avez envie d'une friandise ou de vous resservir lors d'un dîner, allez-y, mais ne vous faites pas plaisir au point d'oublier tout votre programme de remise en forme. Tout est une question d'équilibre."

06 Dormez !

"Sommeil" n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on pense aux fêtes. Pourtant, ça devrait être le cas. "L'une des choses les plus importantes à faire pour rester en forme et éviter les blessures est la récupération. Vous devez laisser votre corps s'adapter à votre entraînement. Et chaque heure de sommeil accélère le processus !" explique Alexa.

D'autre part, "le sommeil aide également votre système digestif à récupérer et votre cerveau à s'auto-nettoyer tout en organisant vos pensées. Ne dérogez donc pas à vos habitudes de sommeil et tirez le meilleur de votre entraînement tout comme du temps que vous passez avec votre famille et vos amis."

07 Commencez votre journée en pensant à vous

Certes, ce n'est pas facile pendant les fêtes, mais accordez-vous des petits moments perso chaque matin. L'occasion de lire, d'écouter de la musique avant de sortir du lit, de courir dès que votre corps est réveillé ou encore de faire un peu de muscu dans votre chambre "avant que la journée de vous échappe" précise Mike.

08 Soyez reconnaissant(e)

Dans le même ordre d'idées, Shaw nous rappelle qu'il est important de savourer le moment présent quel que soit le moment de l'année.

"Vous devez recharger vos batteries pour aller de l'avant" préciste-t-il. "Les fêtes sont faites pour êtes passées en famille et prendre du plaisir, alors même s'il est facile de se laisser emporter par l'agitation ambiante, il est nécessaire de ralentir de temps en temps et de faire un point sur tout ce qui est bon dans votre vie. Y compris, espérons-le, votre santé. En repensant à 2022 avec gratitude, vous alimenterez votre moteur pour 2023."

La 10ème édition de Wings for Life World Run – la course caritative qui veut trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière – aura lieu le 7 mai 2023. Et si vous voulez plus d'infos, c'est par ici que ça se passe !