Chez les femmes, l’épouvantail de cette première Coupe du Monde de l’année s’appelait

. Meilleur temps des qualifications, l’Autrichienne évoluait à domicile sur une piste qu’elle connait parfaitement. Pour sa première course chez les élites (elle s’était blessée l’année dernière et n’avait pas pu participer à une manche de Coupe du Monde), "Vali" semblait avoir mis tous les éléments pour remporter cette course. En avance sur l’ensemble des intermédiaires, la rideuse Trek voyait son rêve de victoire s’évanouir en chutant sur la fin de parcours dans un virage qui semblait anodin (mais où

a lui aussi chuté chez les hommes). Un crash sans conséquence physique pour l’Autrichienne de 19 ans, mais qui lui coûte clairement la victoire.