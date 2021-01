Sébastien Ogier, prince de Monte-Carlo

Décidé à l’emporter sur cette épreuve comme il l’avait annoncé jeudi avant la première spéciale, le Gapençais est donc revenu à l’attaque samedi alors qu’

pointant en tête du rallye. Et c’est sur l’ES8 qu’Ogier a signé une master class en repoussant son plus proche poursuivant sur cette spéciale à 17’’8. Un écart énorme qui lui a alors permis de reprendre la tête du rallye. Dimanche matin, le septuple champion du monde avait 13 secondes d’avance avant d’attaquer les quatre dernières spéciales. Deux scratchs et une troisième place plus tard, le Français a parachevé son festival en signant le meilleur temps dans la Power Stage, s’assurant ainsi de repartir du Monte-Carlo avec 30 points.