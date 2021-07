ce dimanche sous un grand soleil. Objectif pour tous : arriver au sommet de la course la plus raide du monde, disputée sur le tremplin de saut à ski de la station. Et pour cette quatrième édition, de

Derrière les vainqueurs du jour, les 800 participants s’étaient alignés au départ en individuel ou en équipes. La partie la plus difficile de cette course était la mythique K-Zone où les participants s'agrippent à un filet pendant l'effort. Cette montée infernale est la partie la plus raide de la course qui se situe à 120 mètres après le départ et représente une longueur de 160 mètres pour 36° d'inclinaison. Puis arrive la seconde partie de la course : le tremplin et le sprint finale où athlètes et amateurs puisent au fond de leurs réserves avant de franchir la ligne d'arrivée à bout de souffle.