Chez les hommes, le Roumain

, 29 ans, a créé la surprise en dominant le Français

, octuple vainqueur des Red Bull Cliff Diving World Series. Grâce à deux sauts exceptionnels et parfaitement réalisés cet après-midi, il a accentué un peu plus son avance au classement. Pour son dernier plongeon, Catalin Preda a choisi d’exécuter l’un des sauts les plus complexes pour s’assurer la victoire : un quadruple salto arrière avec deux vrilles.