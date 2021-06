Dehors, le soleil brille et la température est idéale. Claquettes aux pieds, bob sur la tête, et verre à la main, vous jubilez. Après des mois d’une attente interminable, voici enfin venu le temps des premiers barbecues de la saison !

Soudain, l'excitation laisse place au doute. Aurez-vous suffisamment de charbon ? Faut-il piquer les saucisses avant de les poser sur le grill ? La cuisson de votre côte de boeuf sera-t-elle réussie ? Tant de questions qui vous traversent l'esprit et qui viennent gâcher cet instant si particulier. Oui, la situation est terrible et redoutée par bon nombre d'amateurs de grillades...

On a donc demandé à Romain Gibert de nous donner ses précieux conseils pour que vous y échappiez coûte que coûte. Qui est Romain Gibert ? Le champion de France de barbecue de l'année 2020, tout simplement.

Romain Gibert © Les Ripailleurs

Il y a quelque temps, avec quelques amis réunis par la passion commune du barbecue, Romain Gibert a créé la team des Ripailleurs . "L’idée, c’était de se réunir autour d’une même passion", raconte ce chef d'entreprise de 36 ans. "La bonne bouffe, boire des coup ensemble, rigoler et se sentir bien autour d’une bonne tablée."

Les Ripailleurs © Les Ripailleurs

En 2020, les Ripailleurs décident de s'inscrire à un événement annuel qui réunit pendant trois jours près de 10 000 personnes à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) : les championnats de France de barbecue.

"On ne s’est pas trop pris au sérieux", poursuit modestement le champion. "On avait testé qu’une seule recette avant de partir et on a improvisé le reste sur place. Finalement, ça s'est super bien passé puisqu'on a été sacrés champions en catégorie porc et vice-champions en catégorie légumes."

La recette du succès © Les Ripailleurs

Très bien, Romain, mais comment va-t-on-devenir des champions, nous aussi ?

Au feu de bois, tu cuiras

"Quand je parle barbecue , j'imagine tout de suite une flamme produite à partir de bois ou de charbon. Pour moi, le barbecue, c’est avant tout ce goût fumé si particulier, et le bois va donner ce goût aux aliments tout naturellement. Je préfère travailler avec du charbon et des gros morceaux, en particulier. Pourquoi ? Car ça permet d'en mettre moins souvent, d'une part, mais aussi parce que je préfère les cuissons lentes d'une manière générale." Nous aussi, maintenant.

Du bois de fumage, tu utiliseras

"Le bois de fumage va donner du goût aux aliments. Il en existe de toute sortes. Du classique (pommier, hêtre, noyer) au plus exotique (vin, whisky). J'utilise personnellement beaucoup de bois de fumage au whisky qui provient directement d'ancien fûts. Il suffit d'en jeter une petite poignée sur les braises et vos aliments prendront naturellement un léger goût du bois de fumage utilisé. Et pourquoi ne pas tenter le bois de fumage parfumé au Red Bull ?"

La technique de la cuisson inversée, tu emploieras

"L’erreur à ne pas commettre, c’est de faire de grosses braises et de poser la viande par-dessus pour la cuire en quelques minutes. En faisant ça, vous prendrez le risque de la griller à l'extérieur alors qu'elle ne sera pas cuite à l'intérieur. La technique idéale pour une cuisson parfaitement réussie est celle de la cuisson inversée. Pour ça, il suffit de créer un point chaud avec de gros morceaux de charbon puis de poser la viande sur le côté. Après 45 minutes de cuisson, la poser directement sur la braise pendant 30 secondes de chaque côté. Votre viande sera à la fois cuite et légèrement grillée."

Barbecue à couvercle, élément indispensable © Les Ripailleurs

Maîtriser la cuisson, tu devras

"Vous l'aurez compris, certains aliments méritent d’être cuits longtemps, et à basse température. Une fois qu’on découvre ça, la vie n'est plus la même. Aujourd’hui, il existe du matériel qui permet d’avoir une visibilité sur la température comme des thermomètres de cuisine, pour connaître la chaleur des aliments, ou même des modèles de barbecues avec thermomètre intégré. Dans tous les cas, mieux vaut privilégier les barbecues à couvercle qui vont permettre de pouvoir gérer les ouvertures d’air, et donc augmenter ou baisser la chaleur."

Le thermomètre est le meilleur ami de l'amoureux de barbecue © Les Ripailleurs

Des recettes à gogo, tu expérimenteras

"L’esprit du barbecue, c’est de tester tout un tas de choses pour s’amuser. Une fois de plus, le couvercle va vous aider à y parvenir. Avec les Ripailleurs, on a testé tout ce qui était possible et imaginable : pizzas, poissons, fruits de mer, abats, plats en sauces, plats asiatiques, européens, américains et dernièrement, des cuisses de grenouille. La seule limite est votre imagination." Et peut-être l'ananas sur la pizza, quand même.

Kebab de boeuf fin façon les Ripailleurs © Les Ripailleurs

Mais parce que la théorie, c'est bien, mais que la pratique, c'est mieux, on a décidé de mettre les Ripailleurs au défi en leur demandant de réaliser deux recettes à base de Red Bull. Spoiler : ils ont complètement réussi.

Le Red Bull Can Chicken

"On a décidé d’adapter une recette typiquement américaine", explique Romain Gibert. "Le beer can chicken, qui consiste à asseoir un poulet sur une canette de bière ouverte et de le faire cuire au barbecue. Le contenant de la canette va alors s’évaporer et va parfumer le poulet par l’intérieur."

On ne sait pas s'il a la bonne technique, mais il a la bonne canette © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Le Red Bulled Beef

"Celle-ci est une adaptation du pulled beef, qui consiste à faire cuire du boeuf effiloché pendant cinq à six heures, à 120 degrés. Après la cuisson, il suffit alors de l’emballer dans de l’aluminium en y ajoutant un petit peu de Red Bull. La viande va alors cuire à l’étouffée et s’imprégner du goût du Red Bull et le sucre contenu dans la boisson lui donnera une touche caramélisée."

Et oui, on a très, très envie d'essayer. Comme vous. Alors profitez du retour à la vie normale, rameutez vos potes et vos proches, et investissez vos jardins pour vous payer l'été de la décennie !

