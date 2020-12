Comment réussir le plongeon parfait

Envie d’eau turquoise et de sauts de l’ange sans quitter l’espace Schengen ? On vous a préparé une liste des plus beaux spots pour pratiquer le plongeon de falaise sur le vieux continent.

"Un plongeon, c'est un million de petits détails" explique le champion du monde 2013 Artem Silchenko . "Vous devez les maîtriser. Une petite erreur et vous ne pouvez déjà plus décrocher un 10. Les juges observent tout, du décollage jusqu'à ce que vous faites en l'air en passant par les positions, la technique, l'allure générale et l'entrée dans l'eau."

"La partie qui précède le plongeon est la plus effrayante pour moi. Le décollage est un vrai soulagement. Ensuite, il faut faire attention à tous vos mouvements en l'air et entrer sans l'eau sans projeter la moindre goutte."

Ok, mais qu'en pensent les juges ? "Il y a un vrai effet waouh à prendre en ligne de compte" explique l'australien Steve Foley , membre du panel d'experts depuis 2011. "Un saut à 10, c'est un saut qui vous propulse hors de votre chaise et vous pousse à applaudir. C'est aussi un plongeon qui a tout ce que vous cherchez : un super décollage, de la puissance, de l'élégance, et surtout, une belle entrée.

