Rex Club, le roc de la musique électronique parisienne

REX CLUB. En blanc sur fond rouge à l’extérieur ou en néons à l’intérieur, ces sept lettres sont connues de tous les clubbeurs français et de tous les grands DJ étrangers. Tandis qu’autour de lui, les clubs naissent et s’éteignent, parfois en quelques semaines, le Rex Club tient fermement l’étendard de la techno depuis trente ans, sans s’émouvoir des marées de la nuit parisienne.

"Au départ, c’était un dancing" © DR

“Au départ, c’était un dancing chic, ça s’appelait Le Rêve . Le nom est resté puisque notre société s’appelle encore comme ça. Par contre, niveau ambiance, les choses ont bien changé depuis", raconte Victorien Jacquemond, le responsable de la communication du club. Construit sous le célébrissime cinéma du Grand Rex en 1932, le club est renommé en 1973 avant de prendre le virage des musiques électroniques dans les années 1980 après être passé par le disco, le rock ou la new wave.

C’est sous l’impulsion de Christian Paulet que sont lancées des soirées mythiques comme les Acid House et les Wake Up de Laurent Garnier . Alors tout jeune DJ, ce dernier fait partie intégrante de l’histoire du Rex. “Laurent a beaucoup fait pour le club mais ça ne s’arrête pas là, il a aussi fait venir les plus grands artistes du monde : Jeff Mills, Derrick May et tant d’autres. On a gardé cette ligne depuis, puisque pour les 25 ans du club, il a fait venir Carl Cox en guest secret alors qu’il joue rarement en Europe”, explique Victorien.

Deux légendes : Carl Cox et Laurent Garnier © David Boschet

Si tous les grands noms de la techno, de la house ou de la drum’n’bass sont passés dans sa cabine, le Rex Club laisse aussi une large place aux talents hexagonaux. “Les soirées Club Tétons, les Bass Culture avec D’Julz ou encore Acid Arab avec La Hafla… On a toujours fait la part belle à la scène française et à l’innovation. C’est comme ça qu’on découvre les Laurent Garnier de demain”, explique Antoine Molkhou, programmateur du club, qui n’hésite pas à tenter le mélange des genres. La scène remodelée lui a ainsi permis d'accueillir la flopée de cuivres de Jungle By Night dans le cadre de la résidence de Folamour pour une soirée restée dans les annales.

"Tout le monde a eu sa deuxième dose ?" © Keffer

No dress code

Plus qu’une discothèque, le Rex est un club, avec l’ambiance qui va avec à la porte, qui n’exige pas de dress code. Une liberté que chérit Camille, une habituée des lieux : “C’est sans chichis, on peut y voir tous les genres de personnes, ce qui n’est pas forcément le cas dans d’autres clubs qui veulent se donner une image plus branchée pour finalement perdre en diversité et en authenticité. Je m’y suis toujours sentie bien, en sécurité aussi, il y règne selon moi une ambiance bienveillante (que ce soit les videurs, les barmans, les personnes aux vestiaires ou encore le seul et l’unique Joël) et festive comme on l’attend dans ce genre de soirée.” Même son de cloche chez Juan* : “Quand je suis arrivé à Paname pour mes études, je n’avais pas vraiment les codes pour entrer dans une boîte cool. J’ai pris pas mal de vestes devant des portes mais ici, on nous laissait entrer pour ce qu’on était avec mes potes, des gars sympas qui voulaient s’éclater. Et c’est ce qu’on a fait.”

“Parmi mes meilleurs souvenirs au Rex, il y a le all night long de Mind Against en novembre 2018. Il faisait très chaud mais je préférais m’éventer avec une carte des boissons pleine de bière pour rester à côté du DJ booth plutôt que de reculer pour reprendre un peu d’air et moins bien entendre le son”, s’amuse Camille avant de lister tous ses souvenirs les plus fous au sein de ce club qu’elle a découvert à ses 20 ans, en 2015.

Une réouverture qui s’annonce mythique

Les yeux de l'amour © Jacob Khrist

Et ceux qui en ressortent avec trop d’étoiles dans les yeux peuvent compter sur la prévenance de l’équipe. “J’ai oublié un pull au Rex un samedi soir, je suis donc allée le mercredi soir à l’ouverture du club pour le récupérer et j’ai fini par sympathiser et discuter un moment avec les videurs (adorables au passage) qui ne m’ont apparemment pas oubliée depuis. En témoigne mon petit surnom : Bershka, la marque de mon pull…”, se souvient Camille. La preuve qu’on peut être l’un des clubs les plus célèbres d’Europe et entretenir une atmosphère familiale et un vrai rapport humain avec sa communauté.

En plein coeur du Red Bull Music Festival © Keffer

Si la plupart des boîtes de nuit françaises se tournent les pouces en attendant un signe du gouvernement, le Rex Club a continué de nourrir sa communauté depuis un an et demi, avec des images et vidéos d’archives sur les réseaux sociaux et deux podcasts, Technopolis réalisé par son programmateur et produit par Arte Radio que le club a activement soutenu, qui raconte la vraie vie des DJ, et Rexcast, une série de DJ sets avec des artistes comme Chez Damier, Chloé, Betty ou Mézigue. L’équipe travaille déjà sur un nouveau format de programmation qui va faire sauter la “séparation stricte entre le vendredi techno et le samedi house” et rendre l’ambiance encore plus festive, explique Antoine Molkhou.

"Il se murmure qu’une légende vivante prendra place dans la cabine…" © Alban Gendrot

Au mois de juillet, le Rex Club va s’associer avec un autre phare de la fête parisienne, le Badaboum, pour une programmation hors les murs avec notamment DJ Grégory, une des figures de la French Touch. Et pour la réouverture, il se murmure qu’une légende vivante prendra place dans la cabine… Qu’on se le dise : si nombre de clubs ont mis la clé sous la porte, le Rex n’a pas l’intention de lâcher l’étendard de la techno. Et on sait que vous non plus, vous n'allez pas le laisser tomber en ces temps de déconfinement.

Le Kid de Minneapolis © Keffer