Comment Reynor est devenu le nouveau roi de Starcraft 2

Riccardo ‘Reynor’ Romiti

est l’un des meilleurs joueurs Zerg du monde. A seulement 18 ans, le joueur italien a déjà remporté l’IEM Katowice, la WCS Summer 2019, la Dreamhack Masters Fall et de nombreux autres tournois. Il a atteint le rang Master à seulement 11 ans et a commencé à jouer dans des LAN locales peu de temps après. Maintenant, seulement 7 ans après cela, il est l’un des plus grands joueurs de

, et a même vaincu les joueurs sud-coréens les plus talentueux sur son chemin.