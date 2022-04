Il a fait tout Celeste d’une traite sans mourir (découvrez son secret)

Il vient de commettre l’impensable : Rickfernello, un streamer brésilien , a fait tout Celeste sans mourir - le jeu principal, ses niveaux bonus, et son très long complément Farewell. Une séquence de plusieurs heures , sans jamais commettre le moindre impair, qu’il a commis… deux fois de suite. Une sorte de confirmation ultime que dans le jeu de plate-forme de Maddy Thorson, si on a réussi quelque chose, on peut le refaire derrière sans problème. Nous lui avons posé quelques questions sur son amour pour ce jeu, ses conseils pour s’entraîner et performer, et les arcanes du no-death run, une catégorie qu’il est désormais le premier à ouvrir.

Peux-tu nous dire un peu qui tu es ?

Je suis un streamer sur Twitch, je viens du Brésil, et ces temps-ci je suis surtout sur Celeste. J’ai 26 ans, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis un gamin, et n’ai jamais eu de préférence particulière sur un genre. En grandissant, j’ai toujours cultivé l’amour de Super Metroid, Megaman et Super Mario World. Quand j’ai eu la chance d’avoir un PC pour jouer, mon ordinateur n’était pas bien puissant et j’ai pris l’habitude de faire des jeux qui ne demandaient pas de grandes capacités, je me suis naturellement tourné vers les émulateurs ou des titres techniquement plus simples. Avec cet état de fait, j’ai une préférence pour les jeux qui sont simples à la surface mais qui sont aussi limpides à jouer.

Je crois que j’ai commencé à streamer il y a deux ans. J’ai l’habitude d’y être décontracté et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Mais même si j’ai la réputation d’être calme et patient, je suis naze aux jeux de mémorisation et de stratégie !

Avais-tu des expériences de speedrun auparavant ?

Pas vraiment ! Celeste est, dans ce sens, mon tout premier jeu. Même si le run 100%/202 fraises n’est pas vraiment un speedrun, mémoriser des stratégies et jouer avec constance sont des qualités requises pour le run no-hit. Je me suis un peu fait les dents sur un petit jeu nommé Downwell, où j’ai aussi tenté le speedrun et le no-hit. Ce n’était pas particulièrement sérieux, mais c’est la première fois que j’ai essayé de finir un jeu aussi vite que possible.

Puis il y a un peu plus d’un an, la page Twitter de Celeste a posté une sorte de “semaine du speedrun”, j’ai trouvé ça super cool, et j'ai tenté ma chance ! J’avais déjà bien fini tous les niveaux sans mourir, je pouvais déjà aller vite sans m’entraîner, j’étais déjà en-dessous d’une heure à ma première tentative. Un peu plus tard, j’ai été invité par la communauté Brésilienne de Celeste à participer à un événement local. Je m’y suis bien amusé, et de nombreuses personnes m’y ont enseigné de meilleures stratégies de speedrunning. J’y ai fini avec un chrono de 35 minutes, ce qui n’est pas si rapide pour un temps de Celeste, mais j’étais tout de même dans les 10% meilleurs, et c’est ainsi que je suis tombé dans la discipline des deathless.

Peux-tu nous dire ce que tu aimes dans ce jeu, en tant que jeu vidéo et élément de speedrun ?

Je pense que Celeste est ce qui s’approche d’un jeu parfait. Il déroule une exécution impeccable dans tout ce qu’il tente de faire.

Je crois que c’est ce que je préfère - si vous avez déjà entendu parler de titres de fans très précis à la I Wanna Be The Guy , eh bien, on peut dire que Celeste est totalement à l’opposé, même si les deux sont connus pour être très difficiles. Dans le sens où Celeste veut que tu gagnes, c’est un jeu qui aide celui de l’autre côté de la manette de toutes les manières possibles, sans qu’on le réalise. Par exemple, les hitboxes des obstacles sont toujours minimales, mais celle des éléments positifs - les collectibles et tous les trucs qui aident le joueur - sont gigantesques. Ainsi, le joueur a l’impression plein de fois qu’il a réussi mordicus.

Et en termes de speedrun, je pense que vous connaissez la chanson. C’est un jeu facile à démarrer, difficile à maîtriser. Le “plancher” d'habileté requis est très bas, mais le plafond est particulièrement haut, ce qui est la marque des grands jeux. Ça donne un cheminement très naturel, tous peuvent s’améliorer à leur rythme, et ce n’est pas étonnant que Celeste soit devenu le jeu le plus trituré de tous les temps - il est littéralement taillé pour le speedrun et ne t’envoie pas cet état de fait à la figure. Il ne hurle pas "jouez-moi aussi vite que possible !”, mais toutes les options sont déjà disponibles pour les yeux attentifs. Ceux-là verront de nombreuses routes de speedrun intentionnellement dispersées dans le jeu, et comprendront qu’il vous enseigne en permanence comment exécuter de nouveaux tours pour quand vous vous y remettrez.

Dans Super Metroid, il y a deux points précis où le jeu vous piège et vous force à apprendre deux manœuvres différentes. L’un d’entre eux est disponible dès le début du jeu et vous donne l’option d’accéder à des zones normalement inaccessibles.

Je pense que Celeste est le condensé de ce concept. Le joueur n’a pas idée de tout ce qu’il intègre, c’est dingue ! C’est une sensation satisfaisante, vouloir apprendre et appliquer ces connaissances, et c’est pourquoi je recommande Celeste à 100%.

Alors pourquoi tenter le no-death run ? Peux-tu nous faire un petit historique ?

Franchement, ça peut sembler un peu neuneu, mais je trouvais juste l’idée satisfaisante ! Comme votre partie vous donne un journal, je me demandais bien à quoi une “page” complétée et vierge pourrait ressembler.

Quand l’extension Farewell est sortie, un internaute nommé DJTom a décidé de faire la liste de celles et ceux qui ont chopé la Fraise d’Or. Farewell est le niveau le plus dur du jeu, et cela signifie tout faire sans mourir. Je voyais bien que très peu de gens y arrivaient, ça commençait à m’enthousiasmer et j’ai bouclé mes premières tentatives. En janvier 2020, j’étais le premier Brésilien à accomplir cet exploit. J’ai ensuite vu que de nombreuses personnes qui tapaient déjà dans le deathless any% voulaient s’y mettre aussi. Être l’une des rares personnes à accomplir quelque chose, ça vous fait sentir spécial. Puis je suis rentré dans les any%, en pensant que ce ne serait pas aussi difficile et… ok, ça va sonner un peu crétin, mais honnêtement Madeline avait l’air un peu triste, quand on finit un any% on obtient des illustrations qui ressemblent à une “mauvaise fin”.

Je me suis donc lancé dans les All Full Clears (tout collecter dans les faces A, d’un seul coup) et me suis rendu compte que seules deux personnes dans le monde avaient déjà fait ça. Puis, la même avec un 100% intégral sans mourir, et la meilleure tentative actuelle avait alors huit morts à son actif. J’ai donc décidé de faire les All Full Clears sur tous les autres segments - les faces B et C - puis ma curiosité m’a dirigé vers l’envie de tout faire d’un seul tenant et de voir à quel point ça allait être difficile.

Il s’est passé un truc amusant. Après le any%, je visais un 100% à l’aveugle, sans préparation, et je suis mort 300 fois ou quelque chose du genre. Après chaque segment, j’ai retenté le 100%, et ma première tentative s’est réduite à environ 20 morts. Je n’étais plus si loin du record du monde, et j’ai persisté. Après de l'entraînement, beaucoup d’entraînement, j’ai fini par y arriver. Je crois que j’en étais à 600 heures à ne faire que ça, mais mon temps de jeu classique devrait aussi rentrer en ligne de compte, et Steam me donne 1 450 heures de jeu.

Peu de gens savent ça, mais il se trouve que j’ai continué sur cette sauvegarde quelques jours plus tard, et j’en suis arrivé à un “202 Fraises” sans mourir. Puisque vous ne débloquez les Fraises d’Or seulement après avoir débloqué les faces B et fini les niveaux au moins une fois, ça signifie devoir refaire tous les niveaux une fois. Ce n’était pas mon objectif initial, après tout, c’est redondant, ça implique de faire le même manège deux fois sans mourir. Mais ma communauté m’a demandé d’y retourner et de voir jusqu’où je pouvais aller sur cette sauvegarde. J’ai eu chaque chapitre du premier coup, sans aller sur une autre sauvegarde ou m’entraîner sur autre chose. Sur ce run, je me sentais très détendu, le premier exploit m’avait déjà procuré une immense joie et je pensais qu’on arrivait dans l’excessif.

Cependant, il restait encore quelque chose; il y a une Fraise secrète dans le chapitre 1 qui demande de le boucler sans dash, ce qui est particulièrement difficile. Je ne m’étais jamais entraîné pour un tel truc. J’ai réussi à choper les 201 premières, je me suis entraîné sur une sauvegarde différente, et ai réussi ce dernier exploit sans mourir. Ce n’était pas aussi intense, mais ça sonnait comme un exploit encore plus grand. Tout cet entraînement est disponible en ligne.

Tu fais aussi les faces B et C, plus difficiles, et ça fait beaucoup de choses. Quels sont les points critiques et les tueurs de runs ?

C’est difficile à dire car tous les chapitres sont de longueur très variable. Certains points précis sont toujours un peu effrayants quand je m’en approche, comme la fraise 168 du Sommet, où le second écran du niveau “Le Coeur”, face C. Le pire reste sans doute la longueur de ce défi. Une fois qu’on s’est suffisamment entraîné, on devient de plus en plus constant sur tous les niveaux… mais on n’est jamais exempt de faire une bêtise. On plante un dash en allant ailleurs, on peut faire un pet de cerveau un dixième de seconde et c’est déjà trop tard. Tout ça peut arriver dans les parties difficiles ou faciles. C’est très long, et le moment fatal peut intervenir n’importe quand.

Pour être un peu plus objectif, je pense que les faces C sont probablement les plus difficiles, à défaut d’avoir plus d’impact sur la longueur. Il faut y faire les choses les plus difficiles sur une petite fenêtre de temps. Bien sûr, faire chaque face C sans mourir, voire les enchaîner est relativement plus facile, mais ça signifie un plus gros nombre de tentatives et on est prônes à des petites erreurs partout. Ces niveaux sont débloqués après deux heures de marathon, puisqu’il faut faire les faces B avant, c’est super flippant.

Quatre heures, c’est très long. Comment s’entraîner, surtout avec une difficulté progressive où le pire est à la fin ?

C’est vrai que la vidéo fait quatre heures, mais la run en elle-même est comptabilisée à 2 heures 54 en temps de jeu. Le reste, ce sont des menus ou des banalités après le run, mais ça reste un bail.

Je pense que j’ai une aptitude naturelle à rester calme dans les situations stressantes. Même si tout est en feu, je peux rester concentré et faire ce que je dois faire la plupart du temps. Le stress finit par avoir raison de moi comme tout un chacun, et je commençais à avoir la tremblote sur certains points de Farewell.

Savoir que j’ai déjà tout réussi à un point ou à un autre est déjà une bonne base. Toutes ces sections, je les aies poncées plusieurs fois de suite. Ma routine est simple - faire les chapitres en boucle et me concentrer sur les points où j’ai tendance à mourir. Par exemple, à peu près une semaine avant la fameuse run, j’ai réussi Farewell sans mourir six fois d’affilée, battant mon record de quatre.

Garder tout ça en tête me permet de conserver une certaine sérénité pendant un run, et me rendre compte que tout ça n’est qu’une histoire de nerfs, et rien d’autre, je le pense sincèrement. Je suis même étonné de voir comment je pouvais garder mon calme à la fin. Je papote beaucoup durant mes streams, et devoir performer comme ça est aussi une distraction à la nervosité. Tous ces éléments ont payé à la fin.

C’est un peu vague, mais n’est-ce pas qu’une question de mémoire musculaire ?

Ça fait partie du package, c’est certain, mais ça ne fait pas tout ! Comme je le disais, je ne suis pas bon quand il s’agit de retenir des choses, et je pense qu’être familier de tous les aspects du jeu et savoir tout ce qu’on peut faire dans toutes les situations est un énorme avantage.

Il y a trois points précis où j’ai évité la mort de justesse en étant réactif au bon moment; si tu loupes quelque chose et compte uniquement sur ta mémoire musculaire, la mort est quasi-assurée car les circonstances ne sont pas les mêmes. Jouer à de nombreux niveaux moddés et faire du deathless m’a aidé à détecter les circonstances et à me sauver la peau quand le temps vient. Celeste est un jeu très carré, il est très difficile d’imiter le style d’un autre joueur à 100% pour, par exemple, les runs littéralement à l’aveugle ! C’est un jeu qui offre suffisamment de latitudes pour proposer des alternatives à l’instinct des joueurs, au lieu de la bête mémorisation.

D’ailleurs, il se trouve que je joue autrement que plein d’autres fans de deathless. Certains membres de la communauté Celeste sont excellents dans ce qu’ils font, mais sont meilleurs quand il s’agit de retenir une séquence, et ont plus de facilité à se trouver des portes de sortie à chaque écran. De mon côté, je garde cette mentalité pour les écrans les plus difficiles où il est impossible d’être constant sans une chorégraphie préparée.

Ce n’est pas plus difficile de streamer en même temps ? Ou avoir une communauté derrière soi est un avantage ?

Je pense que c’est plus facile de le streamer. Encore une fois, c’est une question de nerfs, et de comment les calmer. C’est bien plus divertissant, et ça offre une bonne raison d’accomplir un exploit zinzin, sans lequel il serait très frustrant de perdre et perdre des heures de progrès.

J’ai fait quelques tentatives sans streamer, elles étaient assez ennuyeuses, et il n’y avait pas grand intérêt à continuer. Les spectateurs apportent aussi leur lot de stratégies, et il est toujours agréable de parler avec des personnes sympas.

Faire tout Celeste sans mourir est-elle la chose la plus difficile qu’on puisse faire dans un jeu vidéo ? Une performance récente de l’AGDQ a impressionné tout le monde - un run de Sekiro sans y voir… Qu'est-ce qui est le plus difficile, honnêtement ?

Difficile à dire si c’est le pire, mais je suppose que non ! Je pense à des choses maboules, comme des jeux de rythme qui demandent une précision infinie, qui est absente de Celeste. J’ai joué à un nombre réduit de jeux “difficiles”, il m’est difficile de comparer. Mais je suis toujours flatté quand des gens pensent que c’est le superlatif du difficile dans le jeu vidéo, je trouve ça cool et flatteur.

En ce qui concerne le run de Sekiro… pas facile de comparer. Je suis sûr de ne pas être capable de jouer à un run en étant aveuglé, et je suis bien trop dépendant de ce qui se passe à l’écran. J’ai regardé des morceaux de cette run, et il semblerait que très peu de gens aient réussi, selon le commentateur. De mon côté, le plus proche en est actuellement à huit morts - et c’est une grosse marge, il m’a fallu plus d’un mois pour passer de deux à une erreur. Sekiro est un jeu furieusement différent, un genre dans lequel je suis mauvais donc… et une plus grande base de fans, donc ces facteurs sont trop différents.

Il faut aussi prendre en compte le “temps actif” d’une run. Dans Sekiro, c’est un lapse de temps plus grand, parce que les runners peuvent trouver des manières de traverser les obstacles en faisant le minimum d’efforts et le minimum d’inputs précis. Dans Sekiro, on peut mourir ou prendre des coups, ce qui veut dire qu’on peut se planter une fois sans avoir à tout recommencer, et on n’est pas en danger tout le temps comme dans Celeste. Et tout est plus court !

On parle donc d’un ensemble de compétences bien différentes, de la mémorisation, à opposer avec des compétences mécaniques et de la réactivité. Je ne saurais dire, je n’ai juste pas les deux, et je n’ai jamais joué à Sekiro.

Recommandes-tu des rom hacks pour s’entraîner, ou juste s’amuser ?

Alors, la communauté des moddeurs de Celeste est ÉNORME !

L’un des plus gros mods disponible est sans doute la Spring Collab. Comme son nom l’indique, c’est une collaboration de nombreux mappers, artistes, musiciens et joueurs qui se sont rassemblés pour construire un medley de niveaux polishés. On peut y trouver plus de 80 niveaux , et plus de 100 personnes sont concernées. On peut même y trouver une séparation en cinq difficultés différentes - débutant, intermédiaire, avancé, expert et grandmaster. Pour vous donner une idée, le jeu Celeste tape dans l’intermédiaire, et ça vous donne une bonne idée du reste. Ça monte dans les tours.

La spring collab a une idée intéressante - des “salles de sport” où l’on vous enseigne des techniques qui vous seront utiles par la suite. Les coutumiers du jeu et des niveaux intermédiaires connaissent le wave-dash, mais dans les stades plus avancés vous saurez faire un reverse-dash, des plateform-supers et autres coquetteries toujours plus difficiles.

Mais ma meilleure recommandation, si vous rentrez à peine dans cet univers, serait Shade World. C’est une excellente vitrine pour montrer ce que les niveaux moddés peuvent faire. C’est de niveau censément facile, mais c’est extrêment polishé et amusant à parcourir, n’hésitez pas à l’essayer. On peut la trouver à cette adresse.

C’est l’un des chef-d'œuvres de ce genre, où la difficulté est équilibrée pour ceux qui ont fini le jeu original à 100%, est Glyph . Je la recommande fort, elle brille par ses vertus atmosphériques, une excellente musique et une grande durée de vie. Et je pense que le plus important reste de participer à cette communauté, je ne me serais pas penché sur ces pépites si on ne m’avait pas expliqué à quelles point elles brillaient. On peut trouver une liste de niveaux classés par difficulté içi.

Pour résumer, si vous voulez la jouer simple, essayez Shade World, et la Spring Collab ouvre le champ des possibles. De nombreux niveaux ont leurs musiques à eux, de quoi vibrer encore plus. Mes préférés sont sans doute Ultra Difficulte, dans le pack de printemps, et Forward Facility, dans celui d’hiver.

Comptes-tu essayer de performer à l’AGDQ ou à des évènements similaires ?

J’en ai bien envie, mais rien de prévu pour le moment ! Ce serait fantastique d’en faire partie si, bien sûr, ils m’y acceptent !

Vous pourrez retrouver Rick et ses exploits sur Twitter , Youtube et Twitch .

