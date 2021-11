Riders Republic : à l’assaut des parcs américains !

Depuis ma plus tendre adolescence, j’ai toujours éprouvé une fascination sans borne pour les cinglés qui dévalent des pentes rocailleuses au guidon de leur bicyclette, et qui enchaînent les « backflips » avec désinvolture. Malheureusement, mon manque total d’affinité avec toute forme de sport, lié avant tout à une condition physique pour le moins discutable, m’a toujours tenu éloigné des « trails » (le premier qui me parle de mon âge avancé, je lui glisse un bâton dans la roue arrière). Heureusement, grâce au jeu vidéo , j’ai désormais la possibilité de me la jouer Gary Fisher virtuel.

Successeur avoué de Steep , Riders Republic propose non seulement de chevaucher des « mountain bikes » dans le cadre enchanteur des parcs américains, mais également de s’adonner à d’autres disciplines de casse-cou, telles que le snowboard , le ski , le vol en wingsuit , avec ou sans jetpack, le tout, dans un monde ouvert et multijoueur. À l’occasion de la sortie du titre le 28 octobre dernier, nous avons eu l’occasion de bavarder avec le « game director » du projet, Arnaud Ragot . Enfourchez votre bécane, et direction les locaux d’Ubisoft pour une petite interview…

Arnaud Ragot, « game director » sur Riders Republic © Ubisoft

« Tout ce que l’on a pu apprendre sur Steep a été fondateur »

Riders Republic s’inscrit clairement en successeur de Steep, mais le jeu emprunte également des éléments de gameplay à une autre franchise maison, The Crew. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ces titres ont influencé le développement de Riders Republic ?

Ubisoft est composé de nombreuses équipes talentueuses, et de dizaine d’années d’expérience cumulées, nous échangeons donc évidemment beaucoup avec les différentes équipes pour nourrir le processus créatif. Ça a été le cas pour Riders Republic et c’est ce qui nous a permis de faire aboutir cette vision d’un jeu de sport « outdoor » en monde ouvert massivement social, qui se déroule dans les parcs nationaux américains.

Tout ce que l’on a pu apprendre sur Steep a été fondateur. Le titre nous a permis de proposer un nouveau genre, le jeu de sport en monde ouvert, et pendant plusieurs années, on a continué d’itérer sur cette formule. Avec Riders Republic, nous voulions pousser ces ambitions encore plus loin. Grâce à l’expérience acquise, nous avons pu définir trois axes de développement.

Premier axe, l’aspect sportif, avec l’ajout d’une nouvelle discipline extrêmement fun, le « bike ». Mais aussi en proposant une expérience ludique revisitée et enrichie, avec plus d’options de contrôle, plus de profondeur, mais aussi un gameplay plus accessible pour permettre à tous d’entrer facilement dans notre univers.

Riders Republic: Ridez en VTT dans le cadre enchanteur des parcs américains © Riders Republic/Ubisoft

Deuxième axe, l’environnement, en proposant aux joueurs le cadre ultime pour le sport « outdoor », celui des parcs nationaux américains que l’on a recréés le plus fidèlement possible. Notre but était de concevoir une expérience immersive unique, presque de l’ordre de l’évasion, du dépaysement absolu, lorsque le joueur « ride » à travers ces panoramas de cartes postales.

Et enfin, dernier axe : faire de tout ça un bac à sable massivement social, à partager avec ses amis. Que ce soit pour des sessions de « free ride » ininterrompues en coopération, entouré des autres joueurs de la communauté, et sans aucun temps de chargement, ou en progressant dans ses carrières en défiant ses amis dans les nombreuses épreuves disponibles. Le titre propose également des « mass races », c’est-à-dire des courses multisports avec plus de cinquante joueurs, et bien d’autres modes multijoueurs… Les possibilités sont nombreuses et la phase de bêta nous a permis d’assister à des moments et histoires incroyables, créés par la communauté. Et ce n’est pas fini !

Vous êtes plutôt « racer » ou plutôt « trickster » ?

Plutôt « trickster » ? © Riders Republic/Ubisoft

En termes de prise en main, le titre propose deux approches : un mode « Racer » et un mode « Trickster ». Quelles sont les différences entre ces deux manières de jouer ?

Au début de la conception de Riders Republic, une des missions que l’on s’était données, c’était de rendre la prise en main la plus accessible possible, pour que chacun y trouve son compte, tout en offrant une profondeur pour les joueurs les plus talentueux. Dans un titre qui peut mélanger des expériences aussi fortes que le « pure racing » ou des compétitions de « tricks », on a pris le parti de proposer des options spécifiques pour ces deux aspects du jeu. Et je pense que vous voyez où je veux en venir... Si votre attention se porte plus sur la partie « tricks » de Riders Republic, alors le mode « trickster » est fait pour vous. Dans ce mode, on contrôle le déclenchement de figures par le biais des joysticks, pour profiter de la finesse de l’analogique et offrir un mouvement plus naturel. Si vous préférez simplement faire des courses, le mode de contrôle « racer » est plus approprié : dans cette configuration, le stick droit permet de contrôler la caméra, et ainsi de mieux anticiper les obstacles devant vous, surtout dans les courses plus libres. Ce sont les modes de contrôles par défaut, mais les joueurs peuvent aisément reconfigurer les touches et modifier les paramètres d’assistance pour trouver la formule qui répondra parfaitement à leurs besoins.

Riders Republic propose des « mass races » © Riders Republic/Ubisoft

Même question pour la différence entre l’atterrissage « auto » et « manuel » ?

Ici, notre attention s’est portée sur l’accessibilité. De prime abord, réaliser des « tricks » dans ce genre de jeu peut apparaître comme une expérience compliquée : il faut comprendre et maîtriser les contrôles, les figures, le scoring, etc… Et cela peut rebuter de nombreux joueurs, c’est pourquoi nous avons voulu proposer des outils d’assistance. Le mode « auto » garantit automatiquement une bonne réception après un saut, peu importe la figure, et élimine ainsi la notion d’échec, et tout risque de rompre le « flow » du joueur. C’est le mode idéal pour apprivoiser le système et découvrir tous ses rouages, en contrepartie d’un potentiel de rotations en l’air un peu réduit, ainsi que des bonus de « scoring » désactivés. À l’opposé, on trouve le mode « manuel », qui permet au joueur de contrôler finement son atterrissage et requiert un alignement parfait de sa planche, de ses skis ou de son vélo, pour réussir le saut. L’emphase est dès lors mise sur la performance, car si tout est réussi, le joueur obtiendra un bénéfice net sur son score. Encore une fois, c’est à la carte, à chacun d’aborder le jeu comme il le souhaite, et on espère qu’un maximum de joueurs y trouveront leur compte.

Dompter la caméra

Vol en wingsuit avec jetpack dans Riders Republic © Riders Republic/Ubisoft

Dans Steep, l’un des principaux soucis que j’ai pu rencontrer concernait la position de la caméra. Comment avez-vous résolu cette problématique dans Riders Republic ?

La caméra est un élément central pour la sensation de « ride » et la visibilité, et confère au joueur le sentiment d’avoir le contrôle. Dans Riders Republic les différents environnements et sports sont très variés : on passe de la pente la plus extrême aux zones désertiques et plates de Canyon Lands. Nous avons donc conçu notre système de caméra autour de la notion de « triangle de visibilité », c’est-à-dire la zone se trouve devant le personnage. L'objectif visé était d’avoir une caméra qui soit toujours dans l’anticipation des changements de pente et de direction, pour laisser ce triangle de visibilité le plus libre possible. En outre, dans le mode « racer », il est également possible de contrôler librement la caméra avec le stick droit. Chaque joueur peut ainsi l’ajuster comme bon lui semble, et bénéficier ainsi d’un plus grand confort de jeu, qui lui permettra d’obtenir de meilleures performances.

Riders Republic propose également une caméra à la première personne, assez spectaculaire, qui démultiplie les sensations de vitesse tout en conservant la précision du contrôle. Je vous invite à l’essayer !

En BMX dans un parc national américain © Riders Republic/Ubisoft

Quelles sont les possibilités offertes aux joueurs en ce qui concerne l’aspect PVP du jeu ?

L’aspect social et multijoueur de Riders Republic est sans conteste l’un des axes le plus ambitieux et celui qui permet au titre de sortir du lot. On l’a bien vu durant la phase bêta, c’est un aspect du titre qui plaît aux joueurs. Pour moi, Riders Republic, c’est un peu comme un parc d'attractions, et à cet égard, on propose pas mal d’attractions liées au PvP. Tout d’abord les « mass races » qui sont des épreuves se déroulant à heures fixes et rassemblant plus de cinquante joueurs (sur les nouvelles générations de consoles et sur PC, 25 joueurs sur les consoles d’ancienne génération) dans des courses multisports extrêmement chaotiques et spectaculaires. Ici, on a privilégié l’action avec des collisions entre les joueurs, des parcours piégeux et des changements de sports à la volée. C’est le talent du joueur fera la différence pour naviguer entre ces pièges, maîtriser chaque sport et ne pas céder à la pression quand la meute le poursuit.

Riders Republic propose des modes PvP compétitifs comme les tricks battles © Riders Republic/Ubisoft

Ensuite, le titre propose des modes PvP plus compétitifs, comme les « tricks battles », des épreuves par équipe en arène où réussir des « tricks » et cumuler des points va permettre de capturer des points-clés et des districts de l’arène pour mener son équipe à la victoire. Il y a un aspect coordination en équipe et stratégie qui amène une profondeur très fun à cette compétition de « tricks ».

Showdown !

Il y a ensuite le mode « free for all » qui vous place en compétition contre onze autres joueurs, sur des « playlists » de courses ou des compétitions de « tricks », pour prouver qui est le meilleur, et gravir les échelons de la compétition multijoueur. On peut également créer des groupes avec ses amis, et les défier sur n’importe quelle épreuve de la carte. Et ce n’est que le début !

Depuis le lancement, on a déjà annoncé un nouveau mode compétitif en équipe, le mode « showdown », sur lequel on donnera plus de détails bientôt. Et attendez-vous aussi à quelques surprises du côté des « mass races » et des « playlists free for all », avec des nouveautés à découvrir chaque semaine !

Côté personnalisation, vous confirmez que celles-ci ne concerneront que l’aspect visuel du titre (c’est-à-dire pas du « pay to win ») ?

Tout à fait, ça a été un impératif absolu pour nous : le joueur ne pourra pas acheter avec de l’argent réel quoi que ce soit qui puisse lui donner un avantage dans le jeu. Ceci étant dit, nous avons développé une offre de personnalisation du personnage extrêmement riche, pour que chacun puisse exprimer son identité. Ça va des tenues du parfait « pro rider » sponsorisé par des marques très connues à des costumes les plus déjantés pour briller en « mass race ». Beaucoup de ces éléments seront disponibles juste en les débloquant dans le jeu, et il y aura aussi une boutique où nous proposerons encore plus d’options de personnalisation, aux couleurs des événements et saisons à venir. Si ça vous intéresse d’en savoir plus, on a fait une vidéo à ce sujet .

L'offre de personnalisation du personnage extrêmement riche © Riders Republic/Ubisoft

Pouvez-vous nous parler un peu plus du mode « Zen » ?

Après avoir mentionné tout ce qui fait l’essence de Riders Republic, il reste un point qui nous tient très à cœur en tant qu’équipe vivant dans les Alpes à Annecy : la connexion que l’on peut avoir avec les environnements extérieurs. Riders Republic propose une grande richesse d’activités, de nombreuses manières de progresser, et des interactions sociales uniques. Mais à la base de tout ça, il y a un décor « outdoor » magique à explorer : celui des parcs nationaux américains. Et on voulait aussi proposer aux joueurs une expérience « free ride », 100% évasion. Ça nous tenait vraiment à cœur, car ce sont des moments vraiment uniques et apaisants, et on a tous besoin de ça aussi ! Donc laisser les joueurs libres de parcourir à leur guise ce monde sans distraction, et sans aucune autre contrainte que celle de « rider » librement et profiter de l’instant. C’est ça le « zen mode » ! Vous pourrez vous téléporter librement où vous le souhaitez sur la carte, vous balader autant qu’il vous plaira, vous téléporter à nouveau instantanément à un autre endroit, et ainsi de suite... Le titre propose également d’agir sur les paramètres d’ambiance, de choisir parmi les différentes radios la musique qui collera avec cette promenade, et vous pourrez même cacher complètement l’interface pour une immersion totale. A vous de créer l’expérience de « free ride » ultime ! Notez enfin que le « zen mode » sera accessible même si vous n’êtes pas connecté à Internet.

« Crossplay » pour tous

Riders Republic permettra de faire du « crossplay » © Riders Republic/Ubisoft

Riders Republic permettra-t-il de faire du « crossplay » ? Et le titre prendra-t-il en compte la progression des joueurs à travers les différentes plateformes ?

Oui ! Du « cross play » et de la « cross sauvegarde » entre toutes les plateformes ! C’était notre but dès le premier jour. Et ça a été un vrai défi, aussi bien d’un point de vue technologique qu’en ce qui concerne le design. Notre but avec Riders Republic, c’est d’offrir aux joueurs une expérience sociale unique et différente. Un terrain de jeu partagé, avec un esprit toujours positif, joyeux et non violent. On ne pouvait pas imaginer qu’il y ait des barrières à ça ! C’était donc clé pour nous d’offrir ces fonctionnalités afin de créer un sentiment d’appartenance à la communauté, peu importe la plateforme.

Riders Republic est disponible pour Windows, PS4, PS5, Luna, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S.

