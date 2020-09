Cinq choses à savoir sur Riders Republic

Voilà maintenant quatre ans que les fans attendaient une suite au désormais célèbre Steep . Et une chose est sûre, ils ne seront pas déçus. Annoncé à l'Ubisoft Forward, Riders Republic condensera un large panel de sports extrêmes dans un monde toujours plus grand et plus varié. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le prochain jeu de sports extrêmes d'Ubisoft .

Choisissez votre discipline © Ubisoft

1. Un mode multi de folie

L'aspect le plus remarquable de Riders Republic est sans doute l'accent mis sur sa communauté multi - jusqu'à 50 joueurs - qui pourront s'affronter dans de nombreux modes de jeu. Parmi eux, les courses Mass Start, soit 50 joueurs lancés dans une course folle et sans pitié.

Bien sûr, si l'idée de dévaler une montagne entouré de dizaines de riders complètement fous ne vous emballe pas des masses, vous aurez d'autres moyens de vous réunir et d''affronter d'autres joueurs dans le mode multi, que soit dans des courses PVP, en équipe réduite dans les modes Team Arena, ou dans les modes Cup, face aux meilleurs riders du jeu. Bref, de quoi largement vous éclater.

Démarquez-vous parmi les 50 autres joueurs © Ubisoft

2. Un monde ouvert impressionnant

La caractéristique la plus incroyable de Steep était sans aucun doute son immense monde ouvert. Et Ubisoft l'a bien compris, puisque les développeurs ont non seulement réintégré et mis à jour ces vastes paysages enneigés dans Riders Republic, mais y ont aussi rajouté un un tas de nouveaux décors plus extrêmes les uns que les autres.

Les joueurs pourront désormais évoluer dans un monde inspiré des parcs nationaux américains les plus emblématiques, comme la vallée de Yosemite, Zion ou Bryce Canyon, et dévaler des falaises et autres canyons vertigineux. Le tout dans un seul et même endroit.

3. Choisissez votre sport

Bien évidemment, il vous sera difficile de pédaler sur une montagne enneigée ou de dévaler un canyon en skis... C'est pourquoi Ubisoft, a choisi de proposer aux joueurs une large gamme de sports, suffisamment diversifiés pour qu'ils puissent profiter à fond de toutes les possibilités de ce monde ouvert.

Vous êtes plutôt bike ? Vous serez donc ravi d'apprendre que vous pourrez choisir entre enduro, cross-country, et vous faire plaisir en freestyle. Si vous êtes plus à l'aise sur la neige, vous pourrez descendre les pistes en skis ou en snowboard. Vous préférez voler ? Pas de souci, vous n'aurez qu'à enfiler votre wingsuit.

4. Créez votre légende

Si l'accent a été mis sur le multijoueurs, Riders Republic n'en a pas oublié le mode carrière. L'objectif ? Passer de débutant à véritable légende de la discipline que vous choisirez. Vous aurez ainsi la possibilité de démarrer votre trip dans l'une des catégories suivantes : Bike Freestyle, Bike Racing, Ski Freestyle, Ski Racing, Wingsuit et Rocket Wingsuit.

Chacune de ces courses offrira sa propre progression de carrière, avec des défis et des compétences acquises pour vous mener au sommet de la gloire. Vous pourrez également débloquer des sponsors légendaires, dont Red Bull , et participer à des événements emblématiques.

Devenez le maître sur tous les terrains © Ubisoft

5. Préparez-vous pour la prochaine génération

Avec autant de possibilités, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'Ubisoft mise sur la puissance des consoles prochaines générations. La sortie de Riders Republic est prévue le 25 février 2021, sur PS4, Xbox One, Stadia et PC, et sera optimisé pour PS5 et Xbox Series X.

Et parmi les autres titres présentés à l'Ubisoft Forward, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time, Watch Dogs : Legion et Immortals Fenyx Risinl. Autant vous dire qu'on a hâte.