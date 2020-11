. La promesse de Riders Republic ? Réaliser les figures les plus dingues et défier la mort sur tout ce qui glisse et qui roule ; que ce soit en VTT, sur toutes les boards inimaginables ou en planeur. Le tout dans un monde fascinant et très réussi, conçu autour de plusieurs parcs nationaux. Le plus frappant reste cependant l'accent mis par Ubisoft sur une expérience multijoueur jamais vue dans un jeu vidéo de cet univers.

Mais si Riders Republic partage un certain ADN avec Steep, il se distingue du jeu de snowboard en élargissant les disciplines et en proposant un plus large éventail de style de jeu. Le monde à découvrir est également plus grand et plus varié, passant de pics enneigés aux vallées profondes, sans oublier les canyons des terres brûlées.