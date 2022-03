ont tous des profils très différents mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au

sont dictées par la galère des rues du 94 : « C’était un jour d’hiver, je traînais dehors, comme toujours. Je cherchais un pote, je le trouvais pas. On me dit : il est au chaud, en train d’écrire du rap. Ça m’a donné envie de faire la même chose ». Pendant des années, il ne voit le rap que comme un passe-temps : « Je rappais avec les potes au quartier mais je l’ai toujours fait comme si j’allais faire un five ». C’est finalement la productivité de l’un de ses proches, Lacrim, qui va le pousser à passer la vitesse supérieure : « Il est venu me tirer et me demander de poser un titre sur « Liberté provisoire » en 2010 ».