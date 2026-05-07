Le grand guide pour s'y retrouver et débuter sur Roblox

Depuis son apparition en 2006, Roblox n'a fait que s'étendre, et il fait aujourd'hui partie des meubles dans le monde du "jeu vidéo". Que vous tentiez de comprendre l'engouement autour de Roblox ou que vous ayez vu Kameto y jouer, on vous explique tout sur le phénomène qui passionne votre cousin Timéo.

01 Les codes de Roblox

On va directement commencer par détruire une idée reçue : Roblox n'est pas un jeu vidéo à proprement parler, c'est une plateforme de création. Si on devait le comparer, ce serait un peu un YouTube du jeu vidéo. Les utilisateurs à travers le monde créent des expériences grâce à Roblox Studio, l'outil de développement intégré à la plateforme. Pour s'en sortir, pas besoin d'être un expert : des millions d'ados et de créateurs amateurs ont conçu des jeux joués des milliards de fois.

Et justement, avant de vous y aventurer, voici quelques mots à connaître pour ne pas être perdu :

Une expérience : c’est comme ça qu’on appelle les jeux sur Roblox. La plateforme en compte des millions, et de tous genres.

L’Avatar : c’est vous. Au début il ressemble à de gros blocs pas très beaux, mais vous pouvez faire de la chirurgie esthétique et le personnaliser comme bon vous semble.

Les Robux : C'est la monnaie virtuelle du jeu, mais s'achète quand même avec des vrais euros. C'est le nerf de la guerre, et c'est pour ça que le petit Nathan veut une carte cadeau à Noël.

Fun fact : Red Bull s'est aussi invité sur Roblox avec son jeu Red Bull Caisses à Savon .

NB : Les Robux peuvent aussi se gagner : les créateurs qui développent des jeux populaires peuvent convertir leurs Robux en argent réel via le programme Developper Exchange de Roblox.

02 Être le skin le plus stylé de Roblox

La boutique de Roblox © Roblox

Maintenant que vous savez parler comme les jeunes, il vous faut votre compte. Roblox est un jeu free-to-play, donc gratuit (avant que vous fassiez chauffer la carte). Si vous cherchez d'autres jeux dans la même veine, consultez notre sélection des meilleurs jeux gratuits sur PC .

La plateforme est disponible sur PC, mobile (iOS et Android), Xbox, PlayStation 4 et 5, ainsi que sur certains casques VR. Bref, difficile d'avoir une excuse pour ne pas y accéder.

Une fois votre inscription faite — et avoir choisi un bon mot de passe — vous pouvez aller dans la boutique. Si vous ne voulez pas investir un kopeck, il existe plusieurs façons d’améliorer son style :

Utilisez les filtres de recherches et triez les objets par prix. Vous trouverez des coupes de cheveux, des vêtements ou des accessoires sans rien dépenser. Pratique, non ?

03 Les dangers du jeu

C'est la fête dans Roblox © Roblox

Si jamais vous êtes parent et que votre enfant joue à Roblox, pensez à jeter un oeil sur ce qu’il peut y faire.

L’une des grandes arnaques de notre siècle, c’est les Robux gratuits. Peu importe où vous trouvez cette publicité, peu importe qu'elle soit aussi alléchante qu’un donut à peine sorti de la friteuse, il ne faut pas cliquer. C’est systématiquement du phishing (une arnaque pour récupérer vos données personnelles), et ce serait dommage de se faire voler son compte.

Roblox propose aussi un système de contrôle parental. Libre à vous de l’activer ou non, ou d'utiliser seulement quelques options. Vous pouvez par exemple désactiver le chat en ligne pour éviter que des inconnus ne proposent des bonbons (ou des Robux) à votre progéniture.

À savoir qu'en 2025, Roblox comptait plus de 85 millions d'utilisateurs actifs quotidien, dont la majorité avait moins de 16 ans.

04 Par où commencer ?

L'appli Roblox sur mobile © Roblox

Ça y est, vous êtes fin prêts à rejoindre votre première expérience. Mais il y en a trop, beaucoup trop. Donc vous tapez “jeu” dans la barre de recherche, et vous en êtes au même point. Pour éviter de gâcher vos premières heures, voici dix mondes à tester :

Brookhaven

C’est l’expérience la plus populaire de Roblox. Vous arrivez dans une ville et devez choisir :

Une maison (gratuite)

Un métier

Vous êtes ensuite libre de vos actions. C’est du RP (role play) , c’est très tranquille, et vous cohabitez simplement avec plus de 400 000 joueurs.

Natural Disaster Survival

Imaginez que vous êtes sur une île déserte avec une trentaine d’autres personnes et qu’un tsunami arrive pour vous. C’est le scénario de cette expérience qui propose aux joueurs d’affronter des catastrophes naturelles : pluie de météorites, tremblement de terre... vous avez compris l'idée.

L'objectif est simple : rester en vie durant 3 minutes et éviter de finir en amas de briques.

Le parkour, c'est aussi dans Roblox © Roblox

Les Obby

On ne parle pas du monsieur au sabre-laser bleu dans Star Wars, mais bien de l’expérience dans Roblox. Ne pas y jouer, ce serait comme si un touriste visitait Paris sans voir la Tour Eiffel.

Les Obby sont des parcours d’obstacles où il ne faut pas tomber dans le vide. Il en existe énormément, de toutes les difficultés, et c’est extrêmement addictif.

Work at a Pizza Place

Un des classiques de Roblox et un chaos infini. Vous choisissez un métier : caissier, livreur ou même manager, et travaillez dans une pizzeria. Sauf que personne ne bosse correctement.

Les pizzas prennent feu dans les fours, les livreurs balancent les cartons, et les clients ne sont jamais servis. C’est un peu Overcooked version Roblox.

Formula Apex

Si vous êtes amateur de course automobile, Formula Apex vous met dans la peau de Max Verstappen. Il faut freiner au bon moment et gérer ses trajectoires.

Il y a tout de même une physique de jeu qui peut se montrer capricieuse et rendre un accrochage très spectaculaire. C’est une bonne expérience pour les fans de Formule 1 qui veulent s'amuser sur le jeu. Et promis : ici, pas de gestion de la batterie.

Adopt Me!

Un des jeux les plus actifs de Roblox, Adopt Me! est un simulateur d'animaux de compagnie.

Pas question d'incarner un golden retriever, mais d'adopter un animal — mignon de préférence —, et de s'en occuper. Si vous voulez habiller votre dauphin, c'est possible.

Dans Roblox, les fashions ne sont pas sur le trottoir © Roblox

Dress to Impress

Un des concepts qui est sorti du jeu (avec des vidéos YouTube), Dress to Impress vous donne l'occasion d'être au Met Gala sans être une célébrité.

À partir de thèmes, créez des tenues uniques et affrontez d'autres utilisateurs pour savoir qui sera le numéro un du catwalk (l'estrade où défilent les mannequins).

Fisch

Il existe vraiment de tout dans Roblox, même des simulations de pêche. À travers une immense mer, découvrez des îles ou des lieux comme l'Atlantide.

Lancer votre ligne et attendez d'avoir un des 40 000 poissons à attraper avec votre hameçon. Revendez-le ensuite, et achetez-vous un meilleur équipement pour pêcher des animaux marins encore plus rares.

Plants vs Brainrots

Il y a encore 11 ans, ont pouvait jouer à Plants vs Zombie. Maintenant, les plus jeunes préfèrent les brainrots, le phénomène TikTok.

Développez la meilleure ligne de défense possible dans votre jardin et affrontez les brainrots les plus connus, à la place des zombies.

Partez dans les tranchées sur Roblox © Roblox

Rivals

Un des meilleurs jeux de tirs de Roblox. Vous pouvez choisir entre du 1 contre 1 ou du 5c5, et gagner des armes et des skins.

Pour les plus compétitifs, il existe un classement pour élire les meilleurs tireurs. Le jeu propose également. des évènements spéciaux de temps en temps pour gagner des récompenses uniques.

Roblox peut rebuter quand on le voit de loin avec ses graphismes, mais c’est une véritable aire de jeux. Une fois les bases comprises, comme Kameto, on s’y amuse vite, et on peut y créer ce que l’on veut.

FAQ

Qu'est-ce que Roblox ?

Roblox est une plateforme de jeu et de création en ligne, lancée officiellement le 1er septembre 2006. Elle permet à ses utilisateurs de jouer à des millions d'expériences créées par d'autres joueurs, ou de concevoir leurs propres jeux grâce à Roblox Studio, son outil de développement intégré. En 2025, la plateforme comptait plus de 85 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.

Comment fonctionne Roblox Studio ?

Roblox Studio est l'outil de création de jeux intégré à Roblox, disponible gratuitement sur PC. Il permet à n'importe quel utilisateur de concevoir ses propres expériences en 3D, sans avoir à coder depuis zéro. Roblox Studio s'appuie sur Luau, le langage de programmation propre à Roblox (une version adaptée du langage Lua), et propose des templates prêts à l'emploi pour les débutants. Les créateurs peuvent également écrire des scripts Luau pour définir les règles de leur jeu : déplacements, système de points, boutique intégrée, etc. En 2020, Roblox comptait plus de 2 millions de développeurs actifs sur Roblox Studio. Les créateurs qui développent des jeux populaires peuvent ensuite convertir leurs Robux en argent réel via le programme Developer Exchange (DevEx), à condition de disposer d'au moins 30 000 Robux.

Sur quelles plateformes ou consoles peut-on jouer à Roblox ?

Roblox est disponible sur PC (Windows et macOS), Xbox One et Xbox Series, PlayStation 4 et 5, iOS (iPhone/iPad), Android, ainsi que sur certains casques de réalité virtuelle comme le Meta Quest. Il suffit d'un compte gratuit pour commencer.

Quand Roblox a-t-il été créé et quelle est sa date de sortie ?

Roblox a été conçu en 2004, et officiellement lancé le 1er septembre 2006. Il a ensuite été décliné sur mobile (iOS en décembre 2012, Android en juillet 2014) puis sur console (Xbox en novembre 2015, PlayStation en octobre 2023).

Qui est le créateur de Roblox ?

Roblox a été créé par David Baszucki et Erik Cassel, deux ingénieurs logiciels qui avaient auparavant travaillé ensemble chez Knowledge Revolution.

Quel âge faut-il avoir pour jouer à Roblox ?

Roblox est classé PEGI 7, ce qui signifie qu'il est accessible dès 7 ans. Roblox recommande toutefois d'avoir au moins 13 ans pour accéder à toutes les fonctionnalités (chat non filtré, chat vocal avec vérification d'âge). Des contrôles parentaux sont activés par défaut pour tous les utilisateurs de moins de 13 ans.