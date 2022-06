Les clés pour devenir un bon gardien sur Roller Champions

Marquer des buts, c’est assez cool. Ça vous laisse croire que vous êtes véritablement en train de carry votre équipe, que vous avez quelques skills, que vous êtes le roi du monde blablabla… Mais le vrai soldat utile d’une équipe, c’est surtout le mec ou la meuf qui se sacrifie pour le bien collectif en s’attelant aux tâches défensives. Sur Roller Champions , en plus des joueurs qui passent leur temps à tabasser l’adversaire à coups de tacles bien rugueux, c’est surtout ceux qui maîtrisent le bagage technique du gardien de but qui ne prennent pas de valises. Pour faire partie de cette caste exceptionnelle, voici quelques conseils.

01 L’importance de la marche arrière

Habit de circonstance © Ubisoft

Cela va un peu de soi, mais lorsqu’un attaquant arrive lancé dans la zone de but et que vous êtes entre lui et la cage, activez la marche arrière. Histoire de mieux pouvoir timer vos sauts, et avoir une meilleure vision globale de l’action en cours. Une seconde passée le dos tourné peut vous être fatale.

02 Uppercut & tacle

On touche ici à la technique PRIMORDIALE du gardien de but, que nos anglos-saxons appellent communément “wall stall”. Cette dernière consiste à maintenir un maximum votre position devant le but à l’aide… d’uppercuts et de tacles. Pour se faire, placez-vous juste devant le but, sautez de façon à atteindre son niveau, puis alternez entre uppercuts et tacles pour le couvrir un maximum de temps. La manœuvre est légèrement complexe à prendre en main, mais n’hésitez pas à vous exercer à l'entraînement ou en partie non classées. L’idée de l’alternance tacles-uppercuts étant de laisser la barre d’endurance de votre uppercut se régénérer en maintenant la position.

Un bon gardien montre ses dessous au public constamment © Ubisoft

En plus de vous permettre d’arrêter un grand nombre de tirs, cette technique a un deuxième effet. Elle vous permet de déstabiliser grandement l’attaquant qui s'apprête à tirer. Celui-ci se retrouve dans l’incertitude et beaucoup moins à l’aise pour saisir le bon instant de façon à vous punir. La plupart du temps, il va repartir pour un tour ou… tenter de marquer depuis l’autre côté du but. Mais pour cela aussi il y a une parade.

L’échappée par le but

Lorsque vous utilisez la technique précédemment décrite, et que l’attaquant essaye de la parer en passant de l’autre côté du but, vous pouvez toujours intervenir. Pour cela, passez simplement à l’intérieur du but pour vous replacer et effectuer une parade. Le virage étant extrêmement proche du but, l’attaquant n’a pas un laps de temps très conséquent pour vous tromper à ce moment-là. En revanche, évitez de heurter le but en réalisant un uppercut. Votre animation se retrouverait alors interrompue, le résultat étant un mauvais repositionnement de votre part tout en laissant le but grand ouvert à l’attaquant.

Plus globalement, pour être un bon gardien, vous devez surtout développer votre vision de jeu en priorité et apprendre à lire les intentions de vos adversaires. Un arrêt est avant tout le résultat d’une bonne anticipation.

Prenez en compte nos quelques conseils, apprenez à envoyer des uppercuts comme Tyson et affinez votre vision de jeu, et à vous le titre de Manuel Neuer de Roller Champions.

