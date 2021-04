« Tout d’abord mon père avait monté une mini en bois. Ensuite, mon grand-père, qui était maçon m’a aidé à élever un quarter et un wall dans le jardin de chez mes parents, à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue parisienne. » se souvient Romain. « Je ne connaissais rien à ce délire, ni même aux dimensions idéales pour créer ce genre de modules. En tous cas on a skaté le bazar avec mon frère et pratiquer la courbe agressive m’a tout de suite séduit. »

Covo navigue aujourd’hui entre la Côte Basque et l’Ile de France, où il pose ses truelles et ses sacs de poudre grise dès qu’il tombe sur un endroit exploitable. Puis il se met au boulot, modèle des faces incurvés, coule du ciment et fait grimper le sol pour faire jaillir des quarters dont les rayons donnent l’impression de passer de la terre aux cieux en moins de deux. Autant de spots affichant des surfaces raides et imparfaites, la signature de Romain, qui gère les travaux aux côtés de son équipe, et parfois avec des sponsors.

d’alors est alors dominé par des decks étroits, assez peu adaptés aux ambitions de Covo : « Un jour j’ai dégoté une board PIG de 8’2 de large. C’est un plateau qui est resté gravé dans ma mémoire et qui a marqué le début de la recherche du confort niveau matos », détaille celui qui ne passe plus en dessous du 8’8 de large monté sur des roues en 56. Il faut, après tout, avoir de la surface de grip sous les pieds pour tracer de bonnes lines dans les Covoparks. Et parce que Romain précise qu’il pèse 100 kilos, il faut aussi que le destrier soit solide.