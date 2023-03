Émile: Oui. J’ai quasiment rajeuni de 30 ans. Cela m’a fait penser à la façon dont j’avais travaillé, à l’époque, sur mon site internet. Je retrouve la même curiosité vis-à-vis de la technologie et le plaisir de voir une idée se concrétiser sur les téléphones de nos jeunes. Tout cela s’est fait en confiance, et le résultat est à la hauteur du chemin parcouru… mais aussi de celles et ceux avec qui nous l’avons fait !

Romain: Sur le terrain, un résultat positif ne vient qu’avec une équipe complémentaire, qui partage la même ambition, le même esprit d’excellence et le même sens de l’effort. Eh bien c’était la même chose pour ce projet ! Quand on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, on vit une parenthèse enchantée… Il me tarde de pouvoir partager mes fiches de session avec les autres utilisateurs/utilisatrices de l’application et, plus encore, de voir si cela va apporter un petit plus aux passionné(e)s avides d’entraînement et de progression, comme moi.