Comme tous les sports pratiqués au (très) haut-niveau, le rugby est une affaire de détails. Et Romain Ntamack n’est évidemment pas devenu l’un des fers de lance de la discipline en les négligeant. C’est pourquoi on a lui demandé de lever le voile sur sa routine de cadre du Stade Toulousain et de l’équipe de France. Spoiler : son planning est aussi solide que son mental.