Pendant ses deux ans d’exil, Romy Rose se fait des contacts, progresse et affine sa proposition artistique. « Mon ami, qui est devenu mon producteur, m’a proposé de travailler avec moi si je revenais en France. Comme il avait beaucoup avancé de son côté, notamment avec Aya Nakamura ou Fally Ipupa, je me suis dit pourquoi pas. Je suis donc revenue et on a commencé à travailler sur un projet ensemble ». Encore en développement, elle est loin d’être satisfaite de son statut actuel, du moins « pas avant d’avoir tout décroché ». Son objectif actuel est d’être numéro 1.

Pendant ses deux ans d’exil, Romy Rose se fait des contacts, progresse et affine sa proposition artistique. « Mon ami, qui est devenu mon producteur, m’a proposé de travailler avec moi si je revenais en France. Comme il avait beaucoup avancé de son côté, notamment avec Aya Nakamura ou Fally Ipupa, je me suis dit pourquoi pas. Je suis donc revenue et on a commencé à travailler sur un projet ensemble ». Encore en développement, elle est loin d’être satisfaite de son statut actuel, du moins « pas avant d’avoir tout décroché ». Son objectif actuel est d’être numéro 1.

Pendant ses deux ans d’exil, Romy Rose se fait des contacts, progresse et affine sa proposition artistique. « Mon ami, qui est devenu mon producteur, m’a proposé de travailler avec moi si je revenais en France. Comme il avait beaucoup avancé de son côté, notamment avec Aya Nakamura ou Fally Ipupa, je me suis dit pourquoi pas. Je suis donc revenue et on a commencé à travailler sur un projet ensemble ». Encore en développement, elle est loin d’être satisfaite de son statut actuel, du moins « pas avant d’avoir tout décroché ». Son objectif actuel est d’être numéro 1.

À l’image de son parcours, dans lequel les États-Unis occupent une place importante, les influences artistiques de Romy Rose se trouvent majoritairement outre-Atlantique : « j’écoute beaucoup de musique américaine. Ça me parle en termes de style. Quand j’ai vécu là-bas, je m’en suis beaucoup inspiré, parce que je trouve que ça me correspond complètement ». Les artistes qui ont le plus pesé sur la construction de son univers musical sont orientés pop/reggaeton, avec un pied dans l’univers du rap : Rihanna est le modèle le plus évident mais Doja Cat, Cardi B ou Saweetie sont également citées. « J’ai essayé de garder leur style en revenant en France mais en l’adaptant parce que c’est un pays différent ».

À l’image de son parcours, dans lequel les États-Unis occupent une place importante, les influences artistiques de Romy Rose se trouvent majoritairement outre-Atlantique : « j’écoute beaucoup de musique américaine. Ça me parle en termes de style. Quand j’ai vécu là-bas, je m’en suis beaucoup inspiré, parce que je trouve que ça me correspond complètement ». Les artistes qui ont le plus pesé sur la construction de son univers musical sont orientés pop/reggaeton, avec un pied dans l’univers du rap : Rihanna est le modèle le plus évident mais Doja Cat, Cardi B ou Saweetie sont également citées. « J’ai essayé de garder leur style en revenant en France mais en l’adaptant parce que c’est un pays différent ».

À l’image de son parcours, dans lequel les États-Unis occupent une place importante, les influences artistiques de Romy Rose se trouvent majoritairement outre-Atlantique : « j’écoute beaucoup de musique américaine. Ça me parle en termes de style. Quand j’ai vécu là-bas, je m’en suis beaucoup inspiré, parce que je trouve que ça me correspond complètement ». Les artistes qui ont le plus pesé sur la construction de son univers musical sont orientés pop/reggaeton, avec un pied dans l’univers du rap : Rihanna est le modèle le plus évident mais Doja Cat, Cardi B ou Saweetie sont également citées. « J’ai essayé de garder leur style en revenant en France mais en l’adaptant parce que c’est un pays différent ».