Ces questions que vous vous posez sur les roues en VTT

Si les fourches et amortisseurs d’un VTT sont les périphériques que les riders professionnels passent le plus de temps à régler lors d’un week-end de course, savoir choisir les bons pneus en fonction des conditions et des sensations du pilote est aussi primordial. Plus globalement, la roue (jante + pneu) est un élément déterminant quand il s’agit de trouver la meilleure adhérence et motricité possible tout en maintenant un bon confort de pilotage. Mécanicien du canadien Finn Iles sur les Coupes du Monde de DH, Kevin Joly en connait un rayon en la matière. Il détaille ici les points précis à surveiller au moment de choisir sa roue et ses pneus et de régler ces éléments avant d'aller rouler.

01 Quelle taille de roue choisir ?

"Quoi qu’il arrive, il faut rester curieux et ne pas hésiter à tester des tailles de roues différentes pour affiner son ressenti et faire les bons choix. Être en 29 pouces à l’avant et à l’arrière, c’est la garantie d’un certain confort et c’est surtout conseillé pour les personnes de grande taille. Mais il y a aussi la possibilité de rouler en mulet, c’est-à-dire en 29’’ à l’avant et en 27,5’’ à l’arrière. L’avantage ici est de procurer un bon grip à l’avant et d’avoir plus de maniabilité à l’arrière.

Depuis cinq ans, la plupart des gars qui roulent en Coupe du Monde ont opté pour l’option mulet. Avant, l’UCI imposait de rouler avec les mêmes tailles de roues. Avec le team Specialized Gravity, on a fait partie de ceux qui ont poussé pour ouvrir la réglementation. Rouler en mulet pour Loïc Bruni et Finn Iles représente un réel intérêt pour leur style de pilotage. Et nos vélos sont désormais fait autour de ce set up de 29’’ à l’avant et 27,5’’ à l’arrière."

Finn Iles à Mont-Saint-Anne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Est-ce utile de changer de tailles de roue en fonction du terrain ?

"Une fois qu’un pilote à choisi entre le « full 29 » et le mulet, je conseille de rester sur le même set up. Certaines marques proposent effectivement des bikes sur lesquels il est possible de faire passer la roue arrière en 29’’ ou en 27,5’’. Mais je pense qu’il vaut mieux garder une version définitive de taille de roue et bosser davantage sur les réglages de suspensions pour que le vélo soit le mieux adapté possible au pilotage du rider. D’ailleurs, chez les professionnels, la taille des roues est toujours la même. Le pilote est comme dans une Formule 1. Il doit avoir ses repères et la même géométrie pour pouvoir avoir les mêmes bases et progresser sur ses réglages."

03 Alu ou carbone ?

"Ce choix de roues en carbone ou en alu se retrouve sur le cadre. Comme pour un cadre en carbone, une roue en carbone est plus rigide et offre moins de déformation. Mais elle offre plus de peps et de rendement. Une roue en alu va travailler un peu plus et elle aura l’avantage de ne jamais casser, contrairement à la roue carbone qui ne se tord pas mais peut finir par casser. Il est possible de faire des combos avec un cadre alu et des roues carbone pour permettre au vélo d’avoir un peu de rigidité car l’alu peut le rendre trop mou. À l’inverse, d’autres riders vont préférer rouler avec un cadre carbone et des roues alu car le châssis très rigide va être compensé par les roues qui vont permettre de créer de la déformation latérale. C’est une question de feeling."

04 Quels pneus pour quels types de conditions ?

"Le choix des pneus est extrêmement large aujourd’hui. Mais il faut se pencher attentivement sur ce point car le pneu, c’est ce qui procure le grip. Pour un pilote amateur, on ne se trompera pas en choisissant un pneu intermédiaire pour la terre brassée et les conditions humides. Chaque pneu a ses caractéristiques techniques. Certains modèles ont plus de grip latéral, d’autres pneu vont "travailler" plus, alors que des gommes peuvent être plus solides et vont durer dans le temps. Au pilote de trouver et tester pour savoir avec quel pneu il se sent le plus confortable et lequel lui offre le plus de vitesse si c’est ce qu’il recherche.

Enfin, concernant le changement des pneus, il faut vérifier régulièrement qu’il n’y a pas de coupure. Si les crampons commencent à s’arracher, il faut changer ses gommes. Un pneu travaille beaucoup et au fil des sorties, le tressage à l’intérieur fatigue et empêche le pneu d’être aussi consistant qu’en début de vie. Chez les pros, c’est un autre monde car on va chercher à mettre le pilote dans les meilleures conditions possibles. Chaque départ de run chronométré est réalisé avec des pneus neufs avec lesquels le rider n’a fait qu’une descente auparavant. Un peu comme en Formule 1 où les pilotes rodent leurs pneus lors d’un tour avant d’enchainer sur leur tour qualificatif."

05 Quelle pression pour les pneus ?

"Cela dépend du poids du pilote, de l’endroit où l’on roule, des conditions météo... En général, je conseille toujours de mettre 100 grammes de plus à l’arrière car c’est la roue qui tracte. Ensuite, à chacun de trouver la pression qui lui permet d’avoir le plus de grip sans que le pneu ne flanche. En amateur, c’est bien d’avoir des pressions entre 1,6 et 1,8 en enduro et en descente. Pour le cross-country, on descendra évidemment en pression par rapport à ces standards."

Vali Höll en action à la Coupe du monde de VTT UCI 2021 de Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Y’a-t-il des pneus spécifiques aux VTT AE ?

"Pour les VTT électriques, les pneus sont souvent plus renforcés à cause du poids du vélo. Les ballons sont assez gros pour avoir plus de confort d’autant que le poids du vélo donne une assise au sol importante. Par contre, sur les compétitions de VTT AE, le pneu se rapproche de celui d’un VTT descente. Il est plus étroit mais plus dense et permet de pouvoir "charger" davantage sur le vélo."

07 Une technologie tubeless devenue incontournable ?

"Oui, rouler en tubeless est indispensable quand on commence à pratiquer sérieusement le VTT. Non seulement on élimine le risque de pincement de la chambre à air, mais les crevaisons peuvent être évitées avec l’apport du liquide préventif. Enfin, la traction est plus efficace car on peut rouler avec des pressions plus basses en tubeless qu’avec une chambre à air."

Pneus Maxxis tubeless © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

08 Quelle utilité pour les mousses anti-pincement ?

"Certaines marques proposent des très bons produits sur les mousses, notamment pour le VTT AE où je conseille d’en mettre à l’arrière car ça évite pas mal de problèmes. Ça absorbe l’impact et ça empêche de tordre des roues ou de pincer. En descente, c’est plus une question de préférence. Finn roule avec à l’arrière et sur certaines pistes, on met aussi une mousse à l’avant. Enfin, pour les amateurs, il faut prendre en compte l’investissement financier que ça représente. Quand on connait le prix des roues et des pneus aujourd’hui, il peut être utile de mettre un peu plus pour une mousse afin de faire durer plus longtemps roues et pneus."