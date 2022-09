La route des Champions : comment réussir le challenge ?

Bénédicte Perron: Mon plus beau souvenir, c’était lors d’une compétition en Norvège qui s’appelle le Norseman, une course où il y a beaucoup de dénivelé, donc ce n’est pas mon fort à la base. Mais en Norvège il y a de grandes routes, ce n’est pas pareil que dans les Alpes par exemple, et j’avais adoré ça.

Thomas Hebert: Quand je me suis mis au vélo, le but était de faire un triathlon. Et la question s’est alors posée de savoir lequel j’allais faire. Comme j’aime repousser mes limites et le challenge, j’ai pris la décision de faire l'Iron Man Lanzarote, aux Canaries, qui est l’un des plus difficiles au monde. Aujourd’hui encore, je me souviens de la sensation que j’ai ressenti quand je suis monté sur le vélo le jour J.