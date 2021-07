est devenu à 20 ans 9 mois et 17 jours le plus jeune vainqueur de l'histoire du championnat du monde des rallyes. Le pilote finlandais a été impressionnant tout au long du week-end pour s’assurer la première victoire de sa carrière et battre le record de précocité détenu jusque-là par son actuel patron au sein du Toyota Gazoo Racing

et sa i20WRC Hyundai. Un mano a mano entre les deux pilotes qui a tourné à l’avantage de Kalle Rovanperä à la faveur d’un gros chrono sur une spéciale samedi matin au cours de laquelle le pilote Toyota a repoussé son viral à plus de vingt secondes.