NBA 2K21 MyTeam : Saison 7 en mode speed

La saison 6 Glitched Reality généreuse et … déroutante ?

Alors que les saisons rythment aujourd’hui totalement le mode MyTeam sur NBA 2K (avec le Limited pour les accros au multi et récompenses moyennes), la saison 6 était présentée comme celle des bugs, des surprises, des cadeaux étonnants. Les joueurs ont eu un peu de tout cela avec quelques éléments pour le moins déroutants. Commençons par le positif sur les dernières semaines : de très bonnes cartes, dont certaines loin d’être attendues (Bol Bol 95 complètement craqué, un Steph Curry slasher) et d’autres à la hauteur des attentes, comme J.R.Smith en reward de fin de saison, excellent, et Ben Simmons 99 en meneur déménageur hors pair. Chaque semaine, une carte était accessible contre quelques défis abordables comme l’excellente version de Jaren Jackson Jr, et d’autres bien plus anecdotiques. On en a même eu d’autres offertes contre des défis éphémères, comme un très bon Bradley Beal 97. Sans parler du cadeau via locker code, Obi Toppin 97, choix des fans des Knicks après un vote sur les réseaux sociaux. De bonnes idées donc, et pas mal de cartes sympathiques, certaines accessibles pour rien, d’autres contre quelques MT (mettons de côté les Dark Matters encore très coûteuses). Il était dès lors assez facile de changer l’intégralité de votre best team au cours de la saison, ce qui n’avait pas vraiment été le cas avant.

La saison 6 © 2K

Lors de cette saison 6, l’XP a coulé à flot. Atteindre le niveau 40 et la récompense J.R. Smith n’était donc pas compliqué, et vous pouviez boucler l’affaire plus de 20 jours avant la fin des hostilités sans souci. Une bonne chose pour contrecarrer l’aspect chronophage du mode. Ajoutons à cela un élément des plus étonnants : le glitched market. À la fin d’un match gagné, vous aviez une (ridicule) chance d’accéder à un écran particulier vous proposant d’acheter des cartes uniques, comme Frank Ntlikina 96, Jarrett Culver 97, etc… et une carte faiblarde de Tyronn Lue, l’ancien joueur, ancien coach des Cavs de LeBron, aujourd’hui coach des Clippers. Si vous aviez (l’énorme) chance de tomber sur lui, vous gagniez sa carte… et les 150000 xp nécessaires pour obtenir J.R. Smith. Un vrai game breaker, un cadeau empoisonné si vous vouliez aller chercher J.R. à la régulière. Notez que Tyronn Lue pouvait aussi s’obtenir via un code offert sur les réseaux sociaux. Il donnait des cartes sympathiques en le rentrant normalement dans le jeu, mais des petits malins l’ont rentré à l’envers, ce qui donnait Lue et donc J.R. Un choix étrange de la part des développeurs mais globalement la meilleure saison sur 2K21.

Le Glitched Market © 2K

On pourra tout de même se plaindre un peu du faible pourcentage de chance d’avoir une carte Antimatière, le Glitched Market ou les rewards ultimes de 3v3. Lors d’un week-end particulier, Michael Jordan s’était invité dans le coffre du 3v3, avec notamment sa carte 97 et le top du top, sa carte 99. Mais voilà, le coffre a offert massivement des jetons ou la carte 88 de MJ… Cela a poussé certains à faire quelques détournements cocasses sur les réseaux sociaux.

Vince Carter, récompense ultime © 2K

La saison 7, un sprint pour Vince Carter

Appelée Full Throttle , la nouvelle saison ne dure que quatre semaines, deux de moins que les précédentes. La récompense ultime est hautement symbolique : Vince Carter, le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir foulé les parquets sur quatre décennies (années 90, 2000, 2010 et 2020). Il a pris sa retraite l’année dernière, dans un trop relatif anonymat à cause de la pandémie, lui qui méritait bien plus. Le voir en reward de fin de saison est donc une excellente chose. Mais quatre semaines seulement pour l’obtenir, voilà de quoi vous mettre un coup de pression. Pas de panique : 2K apporte un élément tout beau, tout neuf, car les 150000 points nécessaires sont déjà accessibles dès la sortie de la saison, de quoi vous permettre de gérer à votre rythme, d’autant que de très nombreux autres défis sont ajoutés au fil des jours. Dans les faits, Vince Carter est le reward niveau 40 le plus “simple” à obtenir. Des joueurs l’ont atteint dès la fin du premier week-end ! Après une semaine de jeu, il n’est pas compliqué du tout d’être à mi-chemin.

Le Hall of Fame à l'honneur © 2K

Les nouveaux effectifs et le Hall of Fame dans la place

Cette saison est l’occasion pour 2K de sortir la Serie 3 des effectifs, prenant en compte les changements importants de la trade deadline, comme Evan Fournier aux Celtics, DD Drummond aux Lakers, etc. Cela ajoute donc énormément de nouvelles cartes dans le jeu, expliquant ainsi le nombre très élevé de défis à réaliser lors de la sortie de la saison. En effet, chaque équipe a un certain nombre de défis associés. LeBron James, Steph Curry, KD, Harden, Giannis et Nikola Jokic deviennent les deux premiers joueurs à avoir une carte Diamant Rose dans une série effectifs. D’autres joueurs, un peu sous-estimés, ont des cartes saluant davantage leurs performances, comme Jokic donc, futur MVP.

Les badges HoF offerts © 2K

La saison 6 se déroule pendant des événements importants de la NBA : la fin de la saison régulière, le début des playoffs et la cérémonie du Hall of Fame, très particulière cette année puisqu’elle a intronisé le week-end de mi-mai Kobe Bryant au Panthéon des plus grands de la NBA (tout comme Kevin Garnett et Tim Duncan). 2K a donc décidé de célébrer cela en offrant un bade Hall of Fame chaque jour jusqu’à la cérémonie. De plus, le week-end de l’hommage aux Géants, une nouvelle catégorie de cartes est sortie sur le jeu : les Dark Matter Invincible (aucun lien avec l’excellent comics devenu animé de Robert Kirkman), l’équivalent des cartes G.O.A.T. de 2K20, des cartes complètement fumées. Notez que la série “Sacré” n’est constituée que de joueurs du Hall of Fame, permettant d’avoir des légendes pour une broutille : Olajuwon, Shaq, MJ, Pippen, West, Ewing, Kareem partent aux enchères entre 3000 et 15000 MT.

Présent dans le trailer de saison, Doncic devrait avoir une 99 rapidement © 2K

Les cartes Moment continuent de mettre en avant les performances d’un soir des stars des parquets … et celles sur le long terme. Nous avons donc eu une carte évolutive de Russell Westbrook lorsqu’il a dépassé Oscar Robertson, devenant le recordman absolu du nombre de triple-double. Une carte gratuite mais sans grand intérêt, car demandant énormément de temps à faire évoluer pour un résultat final similaire à la carte 99 de Russ qui vaut à peine plus de 100 000 MT.

Certains défis casse-pieds et du multi à gagner

Les développeurs n’ont pas proposé qu’une avalanche de défis à la sortie de la saison. Ils se sont également montrés taquins. D’ordinaire, les défis sur un joueur concernent ses points forts. Cette fois, pas forcément. On retrouve donc des défis rebonds avec des meneurs taille réduite, des interceptions avec des joueurs peu enclins à tendre les bras, des contres avec des pivots (plutôt que des rebonds). Cela rend certains défis vraiment longs, voire pénibles (les dunks de Shaq, les contres de Olajuwon…). La montée en XP prend un petit goût amer. Ajoutons à cela, et c’est normal, que certains d’entre eux se font avec les nouvelles cartes de la Série 3 qui sont parfois abusivement chères aux enchères. Il va donc falloir se montrer patient et attendre une baisse significative au fil du temps. Heureusement, cela n’est pas généralisé. Dernier changement, et il fait mal aux joueurs lambdas : avant, les défis multi consistaient essentiellement à jouer, là, il faut gagner les matchs en 3v3 online ou en unlimited. Les défis hebdomadaires par palier ont disparu alors que les défis du week-end en multi ne concernent plus que le Limited.

Randolph, récompense niveau 33 © 2K

Heureusement, 2K sort et va continuer de sortir de nombreux défis, quasiment tous les jours, notamment en semaine, avec des cartes excellentes et souvent abordables (Robert Covington 96 en est un bon exemple). Une série sur Doncic permet d’avoir gratuitement sa carte 97, longtemps considérée comme la meilleure carte meneur, en plus de James Donaldson 97. Bref, il y a de quoi faire et de quoi récupérer. On pourra donc faire abstraction des défis qui nous chauffent peu sans faire une croix sur Vinsanity, puisqu’il y aura au final bien plus de 150 000 points d’XP accessibles cette saison.

