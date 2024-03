Salomé Cholet nous dévoile ses secrets pour progresser en slackline

Être régulier dans sa pratique. On le voit, ceux qui ont peur du vide et qui s’y exposent toutes les semaines apprennent plus vite et ont moins peur plus rapidement que ceux qui en font une semaine non stop et puis plus rien pendant six mois. Même si c’est une fois tous les deux mois, être régulier aide beaucoup. Ensuite s’amuser, j’y reviens mais pour moi c’est primordial, et savoir se remettre en question. Moi, je sais que c’est un problème que j’ai, souvent quand j’essaye une nouvelle figure, mon meilleur ami qui est bien meilleur que moi, il voit ce qui ne va pas et il me le dit. Il connaît le trick, il l’a déjà fait et il me connaît. Il va me le dire une fois, deux fois, trois fois : je vais l’entendre mais je ne vais pas le comprendre. Et au bout d’un moment, à force de rater tout le temps de la même façon, je vais me remettre en question et me dire : « en fait, je crois qu’il a raison ». Et hop, ce qu’il m’a dit il y a quarante essais, je le mets en place. Il faut vraiment être capable de se remettre en question et écouter les conseils. En plus, n’importe qui peut t’aider, même quelqu’un qui n’a jamais fait de slack. Il faut mettre son égo de côté.