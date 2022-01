Il est partout à la fois. En lice sur le Dakar 2022 , Sam Sunderland sort également, en parallèle, son edit Yalla. Soit le résultat d'un voyage en totale liberté du côté de Dubaï, où le Britannique a pu mener sa KTM 450 SX- F partout où il l'entendait. Et notamment au sommet des 830 mètres du Burj Khalifa , qu'il a néanmoins dû atteindre, à partir du 160ème étage, sans sa chère moto.

Comment l'idée de Yalla est née

Yalla a pris forme en esprit lorsque Sunderland commençait sa carrière de rallye. Basé à Dubaï à l'époque, ses potes et lui s'émerveillaient devant les nombreux terrains de golf immaculés de la ville et rêvaient de les déchirer en motocross.

Puis, en 2019, Kriss Kyle saute d'un hélicoptère en BMX , atterrit sur l'helipad du Burj Al Arab et transforme ensuite Dubaï en BMX park perso. Il n'en fallait pas plus à Sunderland pour décider de se lancer à son tour.

Sam Sunderland au Emirates Hills Golf Club © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

“On m'a donné carte blanche pour rider partout où je le voulais. "Sky was the limit"" explique aujourd'hui le pilote. "Et il y a de nombreux spots où je ne pensais pas pouvoir aller, comme le sommet du Burj Khalifa. C'était une expérience totalement folle."

Honnêtement, grimper le Burj Khalifa était terrifiant. Sam Sunderland

La tour la plus haute du monde © André Kunze

Comment Sam Sunderland a conquis le Burj Khalifa

Si le ciel était bien évidemment la limite, le plus haut building du monde se devait d'être dans la vidéo. D'ailleurs, il y est. Et aussi sophistiqué qu'il soit, on parle finalement d'un édifice aussi terrifiant et sauvage que les déserts traversés par Sam sur le Dakar.

Les derniers mètres de Sam avant le ciel. © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

“Honnêtement, grimper le Burj Khalifa était terrifiant ! Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 160e étage, puis nous avons grimpé des échelles pendant environ une heure et demie, et il faisait encore nuit quand nous sommes arrivés au sommet. Nous étions partis à deux ou trois heures du matin pour arriver là-haut à temps pour le lever du soleil.

"Il y a une petite trappe quand vous arrivez tout en haut. Ils l'ont ouverte, j'ai jeté un oeil à l'extérieur, et j'ai dit : 'Non, je ne veux rien avoir à faire avec ça.'"

Finalement, Sunderland s'est avancé sur la petite plate-forme - en tenue - et une photo de lui a été prise depuis un hélicoptère. "C'était fou. Absolument fou" se souvient le rider.

Sunderland était malade sur le tournage

Si le tournage a été fun, il a aussi été extrêmement difficile. On parle quand même de huit jours successifs de tournage - avec une charge de travail pouvant aller jusqu'à 14 heures par jour - précédés par une entrée en matière particulièrement compliquée pour Sunderland.

Sam en action dans les dunes © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

" J'ai souffert d'une intoxication alimentaire l'avant-dernier jour du rallye du Maroc, sur lequel j'étais depuis deux semaines", révèle-t-il. "J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi pour une journée, puis je suis allé directement à Dubaï et nous avons commencé le tournage le lendemain."

Autre souci : Sam devait piloter une moto de MX en lieu et place de son modèle enduro habituel, et avait donc relativement peu de temps pour s'y faire. Sans oublier, évidemment, le risque de blessure que ça impliquait.

Quand Sam Sunderland salue des chameaux © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Étonnamment, le plus gros challenge du tournage n'a pas été le Burj Khalifa.

"Honnêtement, le truc le plus compliqué était le plus petit saut devant le Burj Al Arab", se souvient Sam. "Nous voulions faire quelque chose là-bas avec le Burj en arrière-plan. Il s'agissait juste de sauter un pont, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait nulle part où atterrir quand nous sommes arrivés. Lorsque je touchais le sol, il y avait un palmier, un tas de buissons et un virage à droite à 90 degrés.

Petit saut, gros challenge © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

"Le saut était trois fois plus long que l'espace dont je disposais pour arrêter et faire virer la moto. C'était probablement le plus petit jump du tournage mais j'ai eu super peur de le faire !"

Autre spot : La Mer beach, particulièrement beau et apprécié par Sam.

Sam dans la station de La Mer © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

"C'était vraiment cool. Ils ont construit un dhow [un voilier] pour que je puisse sauter. C'était très marrant parce qu'on était prêts à tout déchirer, et là quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas endommager les fleurs où j'étais censé faire le saut ! On a donc dû improviser un peu et imaginer une sorte de piste entre des buissons et des arbres. Au final, tout ça s'est avéré très cool."

Pourquoi cette vidéo est la préférée de Sam

C'est un fait : Sam Sunderland a réalisé de nombreux tournages avant, mais Yalla restera comme le plus exigeant de tous.

“Yalla, c'est un autre level ! J'ai eu la chance de faire des gros tournages comme celui des Red Bull Gardians of the Dakar avec les camions Kamaz trucks et une Peugeot, mais celle-là était carrément différente."

"Je portais tout le poids de la vidéo sur mes épaules, avec un grosse prépa et un gros crew. Mais tout s'est bien goupillé - l'équipe était hyper expérimentée et constituée de gens super."

Le prochain défi de Sam ? Gagner à nouveau le Dakar, tout simplement.

