Sam Sunderland : tout savoir sur sa nutrition lors du Rallye Dakar

Le réveil sonne vers 3h30 du matin. Je m'habille et je prends quelques vitamines, puis normalement je mange une assez grosse portion de porridge et parfois des pâtes froides. Je ne prends pas de café à ce moment-là parce qu'il est très tôt et la route jusqu'au départ est assez longue, je ne veux pas risqué d'atteindre un "pic d'énergie" trop tôt.

J'emporte une canette de Red Bull dans ma poche arrière, ainsi que mes autres collations pour la journée, comme des noix, des barres, des bonbons gélifiés et des bananes séchées.

Lorsque nous arrivons au départ, qui peut avoir lieu dans trois heures, j'enlève ma veste, je nettoie mes lunettes et je bois ma canette de Red Bull pour m'aider à me concentrer et à rester vigilant. C'est généralement au moment où le jour se lève que j'ai besoin d'énergie pour me mettre en marche après m'être levé très tôt et avoir fait la route. Je mange aussi une barre aux flocons d'avoine pour me donner des glucides juste avant que la course démarre.

La spéciale peut durer environ 200 km jusqu'à ce que nous ayons le premier ravitaillement. Là, nous n'avons que 15 minutes, et ça passe en un clin d'œil. Il faut ravitailler la moto avec 34 litres d'essence, vérifier que la moto n'est pas endommagée, nettoyer tes lunettes et faire descendre rapidement la nourriture, alors je mange vite quelques-uns de mes encas, plus un gel caféiné. Ensuite, nous nous remettons au travail, en roulant à plein gaz pendant des centaines de kilomètres.

Sur la moto, je ne peux pas manger, alors il s'agit simplement de rester bien hydraté grâce à mon CamelBak. Je fais très attention à boire suffisamment, mais pas trop parce qu'avec mon hyponatrémie, cela reviendrait à rincer mon système. En général, mon CamelBak me dure toute la journée, il contient 2,5 à 3 litres, et je sirote aussi quelques bouteilles d'eau aux ravitaillements.