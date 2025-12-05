Sasha DiGiulian est la première à dompter la plus longue voie d’El Capitan

La grimpeuse américaine Sasha DiGiulian est devenue la première femme à gravir en libre la plus longue voie d’El Capitan, à Yosemite : la Platinum Wall. L’ascension lui a pris 23 jours. Pendant neuf de ces jours, elle est restée bloquée sur un portaledge, une tente suspendue utilisée par les grimpeurs pour dormir sur des parois verticales, tout en endurant des tempêtes incessantes avec de fortes pluies, de la neige et des vents violents qui fouettaient la paroi.

« C’est la voie dont je suis la plus fière dans toute ma carrière. Je n’en reviens pas ! », a-t-elle texté depuis le sommet, les doigts gonflés et recouverts de straps. DiGiulian a atteint le sommet de cette paroi de 914 m (3 000 ft) après trois saisons de travail sur l’itinéraire, décrochant la première ascension féminine de la ligne.

Les orages ont fini par se calmer © Pablo Durana/Red Bull Content Pool

La Platinum Wall et ses 39 longueurs, également connue sous le nom de Direct Line, a été ouverte entre 2009 et 2017 par l’Américain Rob « Platinum » Miller et plusieurs partenaires, dont Elliot Faber et Jay « Shaggy » Selvidge. Bien que Miller ait complété la voie, il ne l’avait pas enchaînée en libre longueur par longueur au cours d’un seul essai continu. La première ascension en libre a été réalisée en 2017 en 14 jours sur la paroi par Miller et le Suisse Roby Rudolph, qui ont réussi à libérer l’intégralité de la voie.

« J’ai toujours été derrière elle et j’ai toujours voulu qu’elle réussisse », a déclaré Miller à propos de l’ascension de DiGiulian. « Je suis enthousiaste pour sa réussite, pas seulement pour elle, mais parce que je suis ravi de voir des gens grimper une voie qui a mis longtemps à passer du concept à la réalité. »

Sasha DiGiulian et son ascension historique de la plus longue voie d’El Capitan

Sasha DiGiulian a mis 23 jours pour terminer l'ascension © Pablo Durana/Red Bull

DiGiulian s’est préparée pour cette ascension sur trois saisons, en travaillant les deux premiers tiers de la paroi polis par le glacier jusqu’à les déchiffrer, puis en descendant en rappel dans le dernier tiers pour travailler la série finale de longueurs de crux. Elle a lancé sa tentative continue depuis le sol le 2 novembre, a enduré de longues tempêtes qui l’ont empêchée de faire des progrès significatifs pendant des semaines, et a atteint le sommet le 26 novembre, sous un ciel dégagé et une neige fondante au sommet.

« Trop épique [qu’on soit encore là] ! » a-t-elle texté à propos des messages qu’elle recevait des grimpeurs de légende Alex Honnold et Tommy Caldwell pendant la phase la plus rude de la tempête. Chaque matin, alors que la condensation s’accumulait à l’intérieur de son portaledge et que l’eau gouttait dans son cocon pendant qu’elle grelottait sur place, elle envoyait ses propres updates : « GLACIAL et ultra humide ici… on a passé le plus dur, j’espère. » Elle ajoutait : « On a l’impression qu’il pleut ici tellement il y a de neige qui fond. » Quand les tempêtes se sont enfin calmées, elle a écrit : « Je me sens pleine d’espoir avec ce soleil quand même. »

Son partenaire de cordée Elliot Faber, incapable de réaliser les longueurs de crux, a renoncé à son essai en libre et s’est mis au service de DiGiulian, patientant lui aussi dans un portaledge voisin tandis que les trombes d’eau se déchaînaient autour d’eux et que des blocs de glace tombaient depuis le sommet.

Malgré l’amélioration des conditions, les longueurs clés restaient détrempées, mais elle les a quand même grimpées, livrant le plus gros combat de sa carrière.

Un exploit rare : seulement la quatrième ascension de la Platinum Wall

DiGiulian et Faber sont seulement la quatrième équipe à terminer la voie © Pablo Durana/Red Bull

Cette ascension marque seulement la quatrième fois qu’une cordée parcourt cet itinéraire. Les Allemands Tobias Wolf et Thomas Hering ont signé la deuxième ascension en 2018. Alex Honnold et Tommy Caldwell ont gravi la voie plus tôt cette saison, juste avant qu’une série de grosses tempêtes ne balaie la Sierra.

Ces tempêtes ont rapidement rattrapé DiGiulian et Faber, qui se trouvaient à environ 240 m (800 ft) sous le sommet. Alors que des rivières atmosphériques et des vents violents martelaient leur camp, le duo n’a parcouru que 60 m (200 ft) en près de deux semaines. Même après le retour du soleil, l’eau continuait de ruisseler depuis le sommet, maintenant les crux clés humides.

Un défi unique : les caractéristiques spécifiques du Platinum Wall et le péage final

Le Platinum Wall est un défi unique en son genre © Pablo Durana/Red Bull

Despite the conditions, DiGiulian persevered. In total, she led 27 of the route’s 40 pitches, including every crux. These include the 5.13c White Wizard steep-face pitch; the 5.13c Dog’s Head roof crack; the 5.13a Platinum fingertips crack (“super soaked,” she wrote); an unnamed 5.13d stemming corner requiring a long jump at its finish; and the seasonally wet 5.13a undercling roof, Teahupo'o.

La voie compte 23 longueurs en 5.12 et six en 5.13. Bien que le topo en indique 39, DiGiulian a ajouté un départ direct via Pine Line, portant son total à 40. En raison des difficultés combinées, des traversées sous un immense toit, des longues redescentes et de son tracé complexe et tortueux, « la voie est différente de tout ce que j’ai grimpé dans la vallée », explique Miller, le grimpeur qui a ouvert la ligne. Là où les autres grandes voies en libre d’El Cap suivent principalement des systèmes de fissures, la Platinum Wall emprunte majoritairement des sections de dalle apparemment vierges, protégées par le plus grand nombre de spits de toute la formation.

En repensant au dernier tronçon vers le sommet, Miller ajoute : « Ce dont je me souviens à chaque fois que j’ai gravi El Cap, c’est à quel point ça devient plus raide vers le haut, donc il faut vraiment en donner beaucoup – il faut beaucoup donner à El Cap pour payer le péage final et en sortir. »

Sasha DiGiulian : une carrière pionnière dans la grimpe et au-delà

Sasha DiGiulian est une véritable pionnière de son sport © Pablo Durana/Red Bul

Âgée de trente-trois ans, Sasha DiGiulian compte un titre de championne du monde Overall féminine, est restée invaincue pendant dix ans aux Pan American Championships, et est devenue la première femme à enchaîner du 5.14d avec son ascension de Pure Imagination dans la Red River Gorge, dans le Kentucky, en 2011. Elle a gravi plus de 50 voies cotées 5.14, complété la Canadian Big Wall Trilogy en 5.14 : War Hammer sur Castle Mountain ; The Shining Uncut sur le Mount Louis ; et Blue Jeans Direct sur le Mount Yamnuska, et réalisé la première ascension féminine de la grande voie en 5.14b Rayu, dans le nord de l’Espagne. En 2017, elle a signé la première ascension en libre de Misty Wall, une grande voie de 15 longueurs en 5.13 à Yosemite.

En 2023, elle a publié son autobiographie, Take the Lead: Hanging On, Letting Go, and Conquering Life’s Hardest Climbs, et en 2024, elle est apparue dans le documentaire HBO Here to Climb, qui retrace sa carrière de grimpeuse professionnelle, ses opérations de la hanche et ses plus grandes performances. Elle est également la fondatrice de la marque de barres énergétiques Send Bars, basée à Boulder, dans le Colorado.