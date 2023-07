Quand Sasha Zhoya court sur le toit du Stade de France

est sur le toit du monde, ou presque. Et une chose est certaine, il se souviendra toute sa vie de cette course complètement folle. Alors qu’il n’a encore jamais foulé sa piste d’athlétisme, le champion d'Europe et du monde junior 2021 de 110 mètres haies a réalisé ce qu’aucun autre n’avait encore accompli : franchir des haies sur le toit du Stade de France, perché à 46 mètres de haut.