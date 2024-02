Rétrospective sur la jeune carrière de Sasha Zhoya

Si Sasha Zhoya est pluridisciplinaire en sport, il l'est aussi côté nationalité. Né en Australie d’une mère française et d’un père zimbabwéen, il grandit sur cette île avec les éléments naturels et l’espace nécessaire pour occuper son hyperactivité. Le modèle scolaire australien colle donc parfaitement à son énergie débordante : cours le matin et en début d’après-midi, et après que du sport, et ça tous les jours ! Pour les plus acharnés comme Sasha, il est même possible d’en faire après l’école. Cette formule lui ouvre les portes de nombreux sports comme le

, le

, le hockey, l’équitation, et bien sûr, l'

. Avec une maman passionnée de

et un papa qui a choisi d’en faire son métier (professeur de musique en Afrique du Sud), il ne pouvait pas passer à côté de sa fibre artistique. Alors, en plus du sport, à 12 ans, il a commencé les arts de la scène. Et comme, pour lui, il est impossible de se cantonner à une seule activité à la fois, il s’inscrit aux cours de théâtre, de comédie musicale, de danse contemporaine et classique, pour au final se pencher sur l’option ballet.