L’histoire du saut à ski

Pour commencer, une question mérite d’être posée : qui a eu l'idée de sauter à ski d'un tremplin enneigé, de s'envoler dans les airs comme un oiseau et, dans le meilleur des cas, de retomber sur ses skis cent mètres plus loin dans la vallée ?

01

Ce qui semble être une épreuve quasiment suicidaire a été lancée au 18e siècle par des paysans de montagne de la province norvégienne de Telemark. Pendant les mois d'hiver enneigés, ils traversaient les pentes environnantes à ski, profitant des petites collines pour faire des sauts. L'enthousiasme ressenti lors de ces descentes a grandi et a finalement donné naissance à un sport totalement indépendant : le saut à ski.

Le premier à mettre par écrit ce nouveau phénomène fut l'officier de marine hollandais Cornelius de Jong. En 1796, il a décrit comment les soldats d'une compagnie de ski norvégienne utilisaient les toits des maisons et des granges comme tremplins de saut et ont découvert que la pression de l'atterrissage pouvait être réduite si elle était déplacée vers la pente. Une petite découverte, mais pas des moindres, sur la voie du saut à ski moderne !

Elle a également permis qu'aujourd'hui, quelque 230 ans plus tard, des personnes comme le sauteur à ski japonais Ryōyū Kobayashi puissent voler sur 291 mètres ! Mais nous y reviendrons plus tard…

02 Quatre étapes sur la voie de la modernité

Le saut à ski moderne ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans ces quatre événements marquants du 19e siècle :

1809 : le lieutenant Olaf Rye effectue le premier saut à ski officiellement mesuré au-dessus d'une butte de neige qu'il a lui-même construite. Il atteint une distance de 9,5 mètres.

1860 : le Norvégien Sondre Norheim bat le record de longueur qui existait depuis 33 ans et saute 30,5 mètres, ce qui entre directement dans les livres d'histoire. À l'époque, il utilisait encore des bâtons de ski pour pouvoir garder l'équilibre lors de sa prise d'élan. Norheim est un véritable précurseur : c'est également le premier sportif à utiliser des fixations de ski.

1879 : le premier tremplin de saut à ski officiel est construit à Kristiania, l'actuelle Oslo, et accueille dès lors chaque année la course de Husebyhügel. En 1892, la course déménage sur le célèbre Holmenkollen.

1883 : Torju Torjussen découvre la technique de la “réception télémark”, considérée jusqu'à aujourd'hui comme la variante idéale pour réussir un saut en pente.

03 1924 : le saut à ski devient olympique

Avec la création des premiers clubs et écoles de ski en Allemagne, en Autriche et en Suisse à la fin du 18e siècle, le saut à ski atteint également l'Europe centrale. Sondre Norheim, le briseur de records de 1860, avait alors émigré aux États-Unis depuis longtemps pour enthousiasmer le grand public pour sa discipline sportive grâce à des sauts à ski dans des cirques. Norheim est également à l'origine de nombreux développements techniques dans le domaine du saut à ski.

Depuis 1924, c'est-à-dire depuis le début des premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix, le saut à ski fait partie des disciplines olympiques. Cette même année marque également le début de la longue tradition des championnats du monde de ski nordique, qui se sont déroulés chaque année jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale.

On n'oubliera jamais la performance du légendaire sauteur à ski britannique Michael Edwards, alias « Eddie The Eagle », qui participe contre vents et marées aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary en 1988, termine dernier, mais revient en tant que favori absolu du public et héros national. Une histoire incroyable qui a même fait l'objet d'un film en 2016.

04 Un pas de géant grâce à la science et au vol à ski

Au milieu du 19e siècle, l'intérêt croissant pour le saut à ski attire de plus en plus le monde scientifique. Ce dernier tente de révolutionner le saut et le vol… et y parvient. En reproduisant les conditions d'écoulement de l'air, il devient clair que le fait de plier les bras pendant le saut présente des avantages aérodynamiques par rapport au style de saut traditionnel, durant lequel les athlètes tendaient les bras vers l'avant au moment du saut et les déplaçaient en l'air de manière circulaire. Le nouveau style, dans lequel les bras étaient placés, a été baptisé « style Däscher », du nom du sauteur à ski suisse Andreas Däscher.

Le premier à utiliser ce nouveau savoir (et les nouveaux tremplins) pour franchir la barre magique des 100 mètres a été Sepp Bradl. L'Autrichien a surpassé tous ses concurrents à Planica, en Slovénie, où le premier tremplin de vol à ski avait été construit, et il est devenu le premier homme à franchir la barre des 100 mètres.

Afin de pouvoir continuer à le développer et à s'entraîner au saut à ski en été, les premiers tremplins en tapis ont été construits au début des années 50. Le père spirituel de ce nouveau type de revêtement plastique, composé de plaques fabriquées industriellement, coupées en fils puis à nouveau regroupées en tapis, est l'ancien entraîneur de la RDA Hans Renner. Une autre étape importante, si l'on considère que dès 1905, le cirque Busch avait essayé des tremplins recouverts de nattes de coco, et que plus tard, on avait également expérimenté des aiguilles de sapin, des coques d'amandes et toutes sortes de substituts de neige. Tout cela sans succès. C'est alors qu'est apparu le tremplin en tapis, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui !

Depuis l'été 1994, le Grand Prix FIS pour sauteurs spéciaux se déroule chaque année sur les tremplins de tapis du monde entier. Un changement bienvenu pour tous les athlètes et les fans de saut à ski. Pour les jeunes sauteurs et les athlètes professionnels, les tremplins de tapis sont aujourd'hui essentiels pour pouvoir s'entraîner toute l'année.

05 Quatre hommes fondent le Four Hills Tournament

Quatre hommes visionnaires ont posé la première pierre du Four Hills Tournament en 1951 : Xaver Kaiser d'Oberstdorf, Franz Rappenglück de Garmisch-Partenkirchen, Emmerich Pepeunig d'Innsbruck et Andi Mischnitz de Bischofshofen ont fondé ensemble l'une des manifestations sportives les plus traditionnelles et les plus populaires d'Europe, qui ne devait se concentrer que sur une seule chose : le saut à ski !

En 1953, la première édition du Four Hills Tournament a lieu et le surdoué autrichien Sepp Bradl devient le premier vainqueur du classement général de l'histoire de la compétition. Lors du jubilé de la 50e du Four Hills Tournament en 2001/2002, l'Allemand Sven Hannawald est le premier et jusqu'à présent le seul sauteur à ski à remporter les quatre épreuves individuelles.

06 Plus haut, plus vite, plus loin - et pour la première fois en direct à la télévision !

Dans les années 50, le saut à ski connaît un véritable essor, notamment grâce à l'introduction du Four Hills Tournament. Ainsi, le 1er janvier 1956, la chaîne de télévision ARD retransmet pour la première fois le saut du Nouvel An en direct de Garmisch-Partenkirchen. Le développement technique fait également progresser le saut à ski. Depuis 1962, par exemple, les ordinateurs prennent en charge la mesure de la distance.

Ainsi, grâce aux nouvelles audiences médiatiques et aux progrès techniques, le Four Hills Tournament de 1980 réunit déjà des sauteurs à ski de 19 pays : un record. Lors de la saison 1990/91, on se voit finalement contraint d'introduire une qualification afin de limiter le nombre de participants à la compétition proprement dite et de donner ainsi au Four Hills Tournament un calendrier raisonnable.

07 Professionnalisation et diversification du saut à ski

La croissance irrésistible et l'enthousiasme grandissant pour le saut à ski entraînent, au début des années 1970, une différenciation de la discipline sportive proprement dite. En premier lieu, le vol à ski est introduit en plus du saut à ski traditionnel. La plus grande différence : alors qu'en saut à ski, on s'élance du tremplin à environ 90 km/h, on atteint 105 km/h et plus sur le tremplin de vol à ski, aux dimensions un peu plus grandes. Cela permet d'atteindre de plus grandes distances et d'offrir encore plus de spectacle.

Les grandes étapes de la diversification du saut à ski en un coup d'œil :

1972 : les premiers championnats du monde de vol à ski ont lieu sur le premier et unique piste de vol à ski à Planica, en Slovénie.

1980 : introduction d'une Coupe du monde internationale annuelle de saut à ski. Le premier vainqueur d'une épreuve de la Coupe du monde est l'Autrichien Toni Innauer. Le premier vainqueur du classement général ? Son compatriote Hubert Neuper.

1982 : la compétition par équipe est intégrée au programme des Championnats du monde de ski nordique. En 1988, elle devient également olympique.

1983 : la distinction officielle, encore en vigueur aujourd'hui, entre les tremplins normaux, les grands tremplins et les tremplins de vol à ski est fixée.

1993 : l a Coupe continentale est créée comme une sorte de « deuxième ligue » du saut à ski.

08 Un produit aléatoire devient un standard

En saut à ski, chaque innovation technique a jusqu'à présent modifié un peu le style de saut des athlètes. Tout d'abord, les bâtons ont été supprimés, puis les bras n'ont plus été tirés vers l'avant pendant le vol, mais tendus le long du corps. L'une des dernières nouveautés est l'apparition du style en V.

Le Suédois Jan Boklöv a découvert un peu par hasard, lors d'un de ses sauts d'entraînement, qu'il était possible d'obtenir une meilleure portance et donc de plus grandes distances en formant un « V » avec les skis en l'air. Alors que Boklöv a d'abord été nettement pénalisé par les juges pour son style de vol encore inhabituel à l'époque, le style en V s'est rapidement établi comme nouveau standard après que Boklöv ait remporté le classement général de la Coupe du monde 1988/89.

09 La chasse aux records pour des distances toujours plus grandes

Ce que l'Autrichien Sepp Bradl a lancé en 1936 avec son vol de 100 mètres à Planica est devenu le plus grand défi pour les meilleurs sauteurs à ski du monde : la chasse aux records pour atteindre sans cesse de nouvelles distances.

Ainsi, le 17 mars 1994, toujours à Planica en Slovénie, l'Autrichien Andreas Goldberger est le premier à franchir la barre magique des 200 mètres. Comme « Goldi » n'a pas pu atterrir correctement, c'est le vol du Finlandais Toni Nieminen le même jour à 203 mètres qui est officiellement considéré comme le premier vol au-dessus de la marque tant convoitée.

Le saut de 239 mètres du Norvégien Bjoern Einar Romoeren en 2005 a été l'un de ceux qui ont duré le plus longtemps. Ce n'est qu'en 2010 que la transformation du Vikersundbakken à Vikersund, en Norvège, en plus grand tremplin de vol à ski du monde, a permis d'atteindre de nouveaux records. Le 18 mars 2017, l'Autrichien Stefan Kraft a établi un nouveau record du monde avec 253,5 mètres sur ce même « Monsterbakken ».

10 Ryōyū Kobayashi vole à 291 mètres du record du monde

La trajectoire de Kobayashi © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Depuis, seul le Japonais Ryōyū Kobayashi a réussi à dépasser ce record. Le 24 avril 2024 à Akureyri, en Islande, il a réalisé un vol fabuleux de 291 mètres. Le saut de Kobayashi est toutefois non homologué, car il n'a pas été réalisé lors d'une compétition sur un tremplin officiel, mais sur un tremplin de 300 mètres construit temporairement par Red Bull pour ce record du monde.

Deuxième place pour Wellinger lors de la 72e Tournée des Quatre Tremplins © Juergen Feichter/EXPA/Red Bull Content Pool Le saut de Ryōyū est un autre pas de géant qui a été fait pour nous, pour le sport et pour le vol. Andreas Wellinger

Cela ne rend en aucun cas le saut record de Kobayashi moins impressionnant. Le fait est que l'évolution du saut à ski depuis le premier saut officiel de 9,5 mètres d'Olaf Rye en 1809 est au moins aussi vertigineuse que ce que des sauteurs à ski comme Ryōyū Kobayashi ou Andi Wellinger réalisent aujourd'hui dans le ciel.