Mais que se passe-t-il dans le corps des parachutistes ?

Décollage : attention au manque d'oxygène

"Lorsqu’on monte en altitude, le premier choc auquel le métabolisme fait face, c’est la vitesse de montée", explique Fabrice Joulia. Puisque l'avion dans lequel embarquent les parachutistes n'est pas dépressurisé, comme le sont les avions de ligne, par exemple, "il faut prendre soin de monter en altitude progressivement afin que la quantité d’oxygène qui se trouve dans le sang s’adapte à l'atmosphère ambiant et donc au manque d'oxygène", poursuit-il. "Si elle est trop rapide, les parachutistes risquent l'hypoxie (un apport insuffisant en oxygène ndlr.)" Conséquence directe de ce manque d'oxygène : le coeur se met à battre plus vite afin de faire circuler le sang, et donc l'oxygène, dans les organes vitaux.

Le saut : quand la vision (et le temps) se déforment

lors de son premier saut, selon Fabrice Joulia. "Quand j’ai fait mon premier saut, et je m’en rappelle très bien, c’était comme si je n’avais plus qu’un tout petit tunnel de champ de vision devant moi, tout était noir autour," raconte le parachutiste. "Avec l’habitude et avec la pratique, ce rétrécissement est devenu de moins en moins important et a fini par disparaître."

