Mais qui es-tu, le sauvetage côtier ?

On a demandé à Anthony Mazzer, l’un des tauliers de la discipline en France. Ancien rugbyman, ce champion d’Europe junior transpire sur les plages depuis plus de 20 ans, mais il a aussi créé la toute première marque de matos pensé pour la discipline (Oceanperf) et une compétition (l’Oceanperf Challenge) qui accueille chaque année des centaines de participants à Capbreton. Autant dire, donc, qu’il maîtrise le sujet. Mais il en parle aussi très bien, la preuve ci-dessous.

« La discipline est née en Australie au début du XXème siècle et vient du sauvetage professionnel. À l’origine, les MNS (Maîtres Nageurs Sauveteurs) locaux voulaient tout simplement savoir qui était le plus fort d’entre eux ! Ils donc imaginé des épreuves sportives, puis compétitions, des clubs sont apparus, et tout ça s’est formalisé. Aujourd’hui, l’Australie et la Nouvelle-Zélande restent les deux nations phares de notre sport, mais la France – où la discipline est arrivée en 1994 - est en troisième position depuis 2012. Grâce, notamment, à un gros travail de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, qui a beaucoup développé le haut niveau. »

« Oui, le monde du sauvetage professionnel et celui du sauvetage côtier sont liés – le paddleboard, par exemple, est une version plus profilée du rescueboard utilisé pour secourir les gens - mais ce sont vraiment deux choses différentes. Il ne faut pas obligatoirement surveiller les plages pour pratiquer notre sport. Moi, par exemple, je ne l’ai jamais fait. Et puis, les enfants commencent la discipline à 5-6 ans, et ils ne sont évidemment pas MNS (rires).

Par contre, à 18 ans, ils passent souvent le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, ndlr.) et travaillent sur les plages l’été. D’abord parce que les clubs, sous l’égide de la fédé, proposent aussi une formation aux premiers secours, mais aussi parce que ce sport permet de développer des grosses capacités physiques et une grande connaissance de l’océan. Les meilleurs sauveteurs pros viennent du sauvetage côtier, il n’y a pas photo ! »

