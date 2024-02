Quand le sauvetage côtier sauve des vies

Red Bull Ocean Rescue C’est pour mettre en lumière les sauveteurs, ces héros du littoral que Red Bull Ocean Rescue est né. Le principe ? 5 sports regroupés sur une seule et même course folle sur les plages de Biarritz !

au fil d'un parcours de plus de 5 kilomètres entre plage et océan. Soit des défis directement inspirés du sauvetage côtier professionnel et des moyens dont se servent les sauveteurs pour aider toutes celles et ceux qui se retrouvent quotidiennement en détresse aux abords des plages.

18 hommes et 8 femmes (et 12 athlètes issus de qualifications nationales le 23 février) s'affronteront ainsi sur des épreuves de

Pour en savoir plus sur Red Bull Ocean Rescue et le sauvetage côtier !

En bref, « le sauvetage côtier est une discipline très complète et assez variée sur le plan sportif », résume finalement Brice Benhadj, ancien nageur professionnel, sauveteur, et aujourd’hui préparateur physique et coach de

Je me souviens d’une intervention sur la plage Nord d’Hossegor où sept nageurs s'étaient retrouvés en difficultés en même temps. On s’est alors jetés à l’eau planche sous le bras et avons pu les secourir en les maintenant hors de l’eau grâce à la planche avant de les ramener progressivement vers le bord. C’était assez intense et éprouvant. »

Comme on peut s'en douter, l’adrénaline entre presque constamment en jeu lors de ces opérations délicates. Pour autant, les sauveteurs doivent néanmoins avoir quelques aptitudes pour ne pas risquer leur vie, et celle des autres, évidemment.

